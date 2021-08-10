СТОИТ ПОСЕТИТЬ! ⟩ Ехал в Ригу, а приехал в Ленинград: в городе работает популярная советская столовая, где Ленин повсюду

Ходят слухи, что языковая инспекция с большим трудом пережила русскоязычную вывеску в центре города. Поговаривают, что владельцам кафе пришлось регистрировать «Ленинград» как бренд и торговую марку, чтобы избежать конфликта с языковой инспекцией. Но заведение работает уже много лет и радует как местных жителей, так и приезжих. Особая атмосфера и даже запах тех советских времен вас ждут внизу. Но сначала придется побродить, прежде чем выберите подходящий столик или найдете барную стойку.

ФОТО: limon.ee

Что такое «Ленинград» в Риге?

Несмотря на название и интерьер внутри, кафе «Ленинград» на 100 процентов латышское заведение. Не все работники здесь даже говорят по-русски. И не удивительно, ведь главные посетители кафе - латышская интеллигенция, музыканты, художники, писатели и прочие творческие натуры. Интерьер кафе обставлен как среднестатистическая советская квартира - обои, секция, маринованные огурцы в трехлитровой банке, собрание сочинений Сталина на латышском языке, коллекция одеколонов, есть даже сцена с музыкальными инструментами и небольшая концертная площадка.

А встретить в этом месте мне удалось туристов из Великобритании и Германии, которые очень долго знакомились с отнюдь не советским меню. Гамбургеры, пасты, салаты, креветки - это лишь часть того, что продают в «Ленинграде». Но днем предлагаются бизнес-ланчи с очень даже советскими блюдами - картошка с грибами, овощными салатами и так далее. Мне удалось отведать солянку и картошку с грибами. Было вкусно и дешево. Хотя, честно признаться, цены далеки от тех, к которым мы привыкли в Латвии. Сейчас всё сравнялось с Эстонией, даже в советской столовой.

ФОТО: limon.ee

В «Ленинграде» вы можете заняться чем хотите - выпить (благо выбор алкоголя достаточно большой), почитать книги (в основном, советскую классику), послушать концерты (от рока до русской дискотеки) или музыку в «законсервированном» виде (на выбор - на пластинках, бобинах, кассетах и дисках) или отведать давно забытые вкусности советских времен в аутентичной атмосфере.

Не важно, путешествуешь ты один или с друзьями, ты всегда можешь зайти в «Ленинград» на кружечку пива. Тебе здесь не будет скучно, так как ты всегда сможешь себе найти хорошую компанию. Персонал - прекрасные, добрые, разговорчивые люди. А интерьер и музыка перенесут тебя во времена твоего детства. Этот бар действительно нужно посетить!