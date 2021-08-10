ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Красавица-дочка Стига Ряста отмечает третий день рождения!

Стиг Ряста поделился праздничной фотографией в Instagram, на которой дочь Саду задувает свечи на праздничном торте, а мама целует ее в щеку. На голове маленькой принцессы Саду красуется корона.

Стиг добавил к посту смайлик дождевого облака. Погода в Эстонии в последнее время действительно была более дождливой, чем обычно.

В семье Стига подрастает и дочь Луми, которая родилась в 2017 году. В том же году пара пара поженилась.