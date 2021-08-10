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ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Красавица-дочка Стига Ряста отмечает третий день рождения!

Stig Rästa. ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp/Scanpix

В семье музыканта Стига Ряста и его жены Карины растут две замечательные дочери, младшей из которых сегодня исполнилось 3 года.

Стиг Ряста поделился праздничной фотографией в Instagram, на которой дочь Саду задувает свечи на праздничном торте, а мама целует ее в щеку. На голове маленькой принцессы Саду красуется корона.

Стиг добавил к посту смайлик дождевого облака. Погода в Эстонии в последнее время действительно была более дождливой, чем обычно.

В семье Стига подрастает и дочь Луми, которая родилась в 2017 году. В том же году пара пара поженилась.

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