НАЗАД В СССР ⟩ Нарвитяне о наболевшем: «Когда вернутся старые названия улиц?!»

Тема опроса возникла неспроста. Дело в том, что в рамках первого дня фестиваля прошла дискуссионная панель на тему: «Нарва: менять нельзя оставить». Читайте подробнее об этом ЗДЕСЬ!
Сначала в ходе опроса сложилось такое впечатление, что жители Нарвы действительно любят свой город, только вот явно скромничают в выражении желаний по поводу улучшения инфраструктуры, ландшафта и общественного распорядка. Складывалось впечатление, что они будто боятся сказать лишнего, лишь бы не привлекать к себе внимания и критики. Свободу слова ведь никто не отменял?
Нарва — это прямо настоящий рай для политических деятелей. Так многие на вопрос от том, что их не устраивает и чего бы они хотели поменять в своем городе, отвечали общими фразами:
«Жизнь меняется и должно что-то меняться, но меня всё устраивает: я здесь живу и мне всё нравится, и перемены тоже нравятся, лишь бы были не очень радикальные, чтобы успели привыкнуть», - сказала Елена. Елена — это просто апологет идеального избирателя для всех политиков: всё устраивает, что-то решите, тоже устроит.
Ответ Сергея не сильно отличался от реплик Елены: «Да в принципе всё устраивает, но всегда можно сделать лучше. Дороги, администрация устраивают, но можно сделать лучше». Так зачем улучшать, если и так всё в порядке?
Также нам повстречался гость Нарвы из Таллинна - Алексей, который не смог ответить на вопрос, так как посещает Нарву очень редко.
Более старшее поколение нарвитян оказалось смелее и не постеснялось выразить свои взгляды.
Мы живем в частном секторе города и наши улицы без названия, к сожалению!
- восклицает Наталья и добавляет, что раньше, в советские времена, у каждой улицы было название, что значительно облегчало ориентирование по городу, а теперь, за отсутствием, казалось бы, такого маленького момента, страдают горожане, так как просто не могут объяснить куда подходить. По словам женщин, многие, так и пользуются советскими названиями по старой памяти.
А ее подруга, Галина, также посетовала на отсутствие былых остановок и редкое движение, по сути, главного городского автобуса, маршрут которого также проходит через Усть-Нарву.
31 автобус так мало делает остановок и там, где остановки нужны - их нет!,
Нашлись и радикальные противники всего в лице Эдуарда.
Если о том, что близко к телу, то мне не хватает джаза, не хватает культурной программы,
- говорит мужчина. Он также пожаловался на то, что все государственные и правовые учреждения в городе очень рано закрываются и в них совершенно невозможно попасть, если вы рабочий человек. Приходится брать отгул на работе. Также мужчина отметил, что уровень безопасности в городе хромает.
А студентка Алина хотела бы, чтобы в городе появились центры для проведения досуга для более взрослой аудитории, а не только для детей. Девушка подразумевает развлекательно-спортивные и игровые центры.