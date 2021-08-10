НАЗАД В СССР ⟩ Нарвитяне о наболевшем: «Когда вернутся старые названия улиц?!»

Тема опроса возникла неспроста. Дело в том, что в рамках первого дня фестиваля прошла дискуссионная панель на тему: «Нарва: менять нельзя оставить». Читайте подробнее об этом ЗДЕСЬ!

Сначала в ходе опроса сложилось такое впечатление, что жители Нарвы действительно любят свой город, только вот явно скромничают в выражении желаний по поводу улучшения инфраструктуры, ландшафта и общественного распорядка. Складывалось впечатление, что они будто боятся сказать лишнего, лишь бы не привлекать к себе внимания и критики. Свободу слова ведь никто не отменял?

Нарва — это прямо настоящий рай для политических деятелей. Так многие на вопрос от том, что их не устраивает и чего бы они хотели поменять в своем городе, отвечали общими фразами:

«Жизнь меняется и должно что-то меняться, но меня всё устраивает: я здесь живу и мне всё нравится, и перемены тоже нравятся, лишь бы были не очень радикальные, чтобы успели привыкнуть», - сказала Елена. Елена — это просто апологет идеального избирателя для всех политиков: всё устраивает, что-то решите, тоже устроит.

Ответ Сергея не сильно отличался от реплик Елены: «Да в принципе всё устраивает, но всегда можно сделать лучше. Дороги, администрация устраивают, но можно сделать лучше». Так зачем улучшать, если и так всё в порядке?

Также нам повстречался гость Нарвы из Таллинна - Алексей, который не смог ответить на вопрос, так как посещает Нарву очень редко.

Более старшее поколение нарвитян оказалось смелее и не постеснялось выразить свои взгляды.

Мы живем в частном секторе города и наши улицы без названия, к сожалению!

- восклицает Наталья и добавляет, что раньше, в советские времена, у каждой улицы было название, что значительно облегчало ориентирование по городу, а теперь, за отсутствием, казалось бы, такого маленького момента, страдают горожане, так как просто не могут объяснить куда подходить. По словам женщин, многие, так и пользуются советскими названиями по старой памяти.

А ее подруга, Галина, также посетовала на отсутствие былых остановок и редкое движение, по сути, главного городского автобуса, маршрут которого также проходит через Усть-Нарву.

31 автобус так мало делает остановок и там, где остановки нужны - их нет!,

- заявила женщина.

Нашлись и радикальные противники всего в лице Эдуарда.

Если о том, что близко к телу, то мне не хватает джаза, не хватает культурной программы,

- говорит мужчина. Он также пожаловался на то, что все государственные и правовые учреждения в городе очень рано закрываются и в них совершенно невозможно попасть, если вы рабочий человек. Приходится брать отгул на работе. Также мужчина отметил, что уровень безопасности в городе хромает.