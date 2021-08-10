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СМОТРИМ ВСЕ! ⟩ Носи усы: новый хит группы Little Big за 2 дня набрал 2,3 миллиона просмотров

Илья Прусикин и Софья Таюрская ФОТО: Sergei Karpukhin/Sergei Karpukhin/TASS

Группа сделала чемпионский клип на песню Moustache («Усы»), пишет «Собеседник».

 

 

Люди устали от плохих новостей и политики, поэтому новый угарный клип питерской группы Little Big на песню Moustache, которую они записали на пару с победительницей Евровидения-2018, израильской певицей Нетой Барзилай, за пару дней набрал на YouTube 2,3 миллиона просмотров.

Место действия - речной пляж. По пляжу гуляют, извиняемся, чики с усами. Чем гуще и красивее усы, тем девушка считается гламурнее и красивее. Усы – самый главный фетиш в этом мире, это предмет гордости и зависти. Главных героинь ролика сыграли Нета Барзилай и вокалистка Little Big Софья Таюрская. Они-то и сбривают тайно шикарные усищи вместе с бакенбардами у Екатерины Варнавы, которая здесь изображает Мисс Вселенную.

 

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