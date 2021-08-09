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ФОТО ⟩ Эстонская супермодель Кармен Педару празднует день рождения возлюбленного в Италии

Эстонская модель Кармен Педару на подиуме Victoria's Secret Fashion Show, 2011 год. ФОТО: TIMOTHY A. CLARY

Эстонская супермодель Кармен Педару (31) отдыхает с любимым человеком на острове Капри в Италии.

Модель поделилась красивым кадром с любимым человеком, сделанным на яхте. «Поздравляю, мой дорогой, - сказала Кармен Педару. Также в Stories модели в Instagram она показала прекрасную природу острова Капри.

Возлюбленный модели, уроженец города Кехра, - 32-летний гандболист Денер Яанимаа. Пара обнародовала свои отношения в Instagram в декабре 2019 года.

Смотри фото!

Кармен Педару с возлюбленным Денером Яанимаа на острове Капри в Италии. ФОТО: Instagram/Erakogu/Karmen Pedaru
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