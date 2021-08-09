ФОТО ⟩ Эстонская супермодель Кармен Педару празднует день рождения возлюбленного в Италии
Эстонская супермодель Кармен Педару (31) отдыхает с любимым человеком на острове Капри в Италии.
Эстонская супермодель Кармен Педару (31) отдыхает с любимым человеком на острове Капри в Италии.
Модель поделилась красивым кадром с любимым человеком, сделанным на яхте. «Поздравляю, мой дорогой, - сказала Кармен Педару. Также в Stories модели в Instagram она показала прекрасную природу острова Капри.
Возлюбленный модели, уроженец города Кехра, - 32-летний гандболист Денер Яанимаа. Пара обнародовала свои отношения в Instagram в декабре 2019 года.
Смотри фото!