Вытащили с того света! Первый комментарий МакSим после выхода из комы

Всем привет, я снова с вами! В первую очередь хочу поблагодарить за огромную поддержку всех тех, кто искренне переживал за меня все это время. Это действительно очень приятно и много для меня значит! Хочу поблагодарить врачей и весь персонал больницы №52. Это настоящие профессионалы своего дела, которые спасли меня. Марьяна Анатольевна, Елена Николаевна, Денис Петрович и Зинаида Юрьевна — спасибо вам большое! Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света,
— начала свое послание певица.
Он подтвердила, что сегодня будет переведена из реанимации в обычную палату, поэтому она и решилась впервые выйти на связь.
«Когда врачи спросили меня, сколько, по-моему мнению, я пролежала в коме, я сказала два дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца. Сейчас я по-прежнему очень слабая, когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения. Но я надеюсь, что в скором времени смогу оказаться дома, чтобы обнять свою семью», — говорит исполнительница хита «Знаешь ли ты».
38-летняя знаменитость отметила, ей пока рано думать о выступлениях, потому что впереди еще долгий процесс восстановления и реабилитации.
Полеты и выступления на какой-то период мне запрещены по предписаниям врача. Легкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя. Но я благодарна всем вам, врачам и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой Земле, и, хоть пока с трудом, но дышу,
Напомним, МакSим была доставлена в больницу после концерта в Казани. Она почувствовала себя плохо, а когда ее привезли, то врачи сделали тест на коронавирус — он показал отрицательный результат. При этом было 40% поражение легких. Медики снизили нагрузку на организм и ввели ее в медикаментозный сон, но звезде становилось все хуже. В какой-то момент казалось, что надежды нет, но певицу на прошлой недели привели в чувство. И теперь жизни мамы двух дочек ничего не угрожает.