Эротично, но не вульгарно: ТОП-5 женских образов в кино

Лично я бы отнесла эротику к искусству обнаженного тела, к чему-то духовному и поучительному! Пошлость — само слово уже наводит на мысль о чем-то разлагающемся и вульгарном. Разница между этими двумя процессами в подаче тела и процесса полового акта. Для меня лично «Основной инстинкт» является самым эротическим фильмом, где красиво показаны страсть, отношения и секс,

- считает Киселева.

Кэтрин Трамелл, «Основной инстинкт»

Образ Кэтрин Трамелл в исполнении Шерон Стоун не зря считается одним из самых сексапильных в истории кино. В какой-то момент ее героиня появляется обнаженной в кадре, однако куда более известен эпизод с сидящей на стуле Шерон Стоун. Харизматичная и обворожительная, артистка покоряет зрителя, хотя из одежды на ней нет разве что нижнего белья. В будущем Стоун заявит, якобы она не знала, что режиссер использует кадры с ее обнаженной промежностью. Постановщик в свою очередь обвинит артистку во лжи.

Пол Верховен признался, что всегда рассказывает актерам о происходящем в той или иной сцене. Мол, он не из тех режиссеров, которые снимают эпизод и монтируют его как хотят. А идея кадра пришла к нему из студенческих лет. Одна из девушек приходила на вечеринки без нижнего белья. По ее собственным словам, она знала, что все это видят, в том, собственно, и была ее цель.

Мэрилин Монро, «Зуд седьмого года»

Кадр из фильма «Зуд седьмого года». ФОТО: akg-images

В фильме «Зуд седьмого года» Мэрилин Монро играет безымянного персонажа. Впрочем, это не мешает главному герою мечтать о ней, пока его жена и ребенок на отдыхе. Мужчина любит свою семью, но оказывается не в состоянии противостоять так называемому зуду седьмого года. По задумке авторов фильма, это своеобразный кризис семейных отношений, который развивается спустя семь лет после начала отношений.

Тем не менее мировой кинематограф запомнил картину вовсе не из-за сюжета, а благодаря одному-единственному кадру. В нем героиня Мэрилин Монро оказывается на люке вентиляционной шахты, воздух из которой поднимает ее юбку. Сегодня этот эпизод считается одной из культовых сцен в мировом кинематографе. В нем лучшим образом сочетается девичий задор и сексуальность взрослой женщины.

Лара Крофт, «Лара Крофт, расхитительница гробниц»

"Лара Крофт, расхитительница гробниц" ФОТО: Rights Managed

Лара Крофт в исполнении Анджелины Джоли частый гость списков на тему культовых героинь кинематографа. Усилиями Джоли расхитительница гробниц предстала перед зрителями не только как сильная женщина, но и как объект эротических фантазий. Темперамент и харизма голливудской артистки оживили героиню, которая в итоге стала одним из самых эротических образов в истории кино.