КИНОБОМБЫ УИКЭНДА ⟩ ТОП-7: перед ограничениями жители Эстонии раскошелились на попкорн и фильмы. Какие?

1. Отряд самоубийц: Миссия навылет
Кассовые сборы: 62 665,14 €.
Есть на земле одно гнилое место, откуда мечтают свалить даже самые отъявленные злодеи. Тюрьма Белль Рив — для преступников со сверхспособностями. Она же — ад. Она же — база рекрутов для суперсекретного проекта «Отряд самоубийц».
2. Лука
Кассовые сборы: 28 375,91 €.
В прекрасном приморском городке на Итальянской Ривьере мальчик Лука проводит незабываемое лето, наполненное мороженым, пастой и бесконечными поездками на скутере. Вместе с ним эти приключения переживает его новый лучший друг, который на самом деле – морское чудовище из другого мира.
3. Пончары. Глобальное закругление
Кассовые сборы: 20 533,94 €.
Пончары – милые, уморительные создания. Круглые как пончики и пушистые как хомячки. Но когда двух из них вдруг затягивает петля времени, выясняется, что в будущем пончары – музейные экспонаты наряду с динозаврами. Нужно срочно изменить ход истории и для этого они прокатятся по всем эпохам. Им всё в новинку и всё нипочём: хоть пещерные люди, хоть квадрокоптеры… А значит, впереди округлительные приключения!
4. Круиз по джунглям
Кассовые сборы: 24 476,30 €.
Отважная исследовательница дикой природы Лили Хоутон намерена отправиться в верховья Амазонки, чтобы найти легендарное дерево, которое – согласно преданиям южноамериканских индейских племен – обладает магическими целебными свойствами. Сопровождать Лили будут её утонченный брат Макгрегор и бесшабашный капитан круизного пароходика Фрэнк.
5. Kratt
Кассовые сборы: 17 311,66 €.
Родители отвозят интернет-зависимых детей в деревню к бабушке знакомиться с настоящей жизнью. Дети ленятся работать и мастерят домового-обогатителя. Жизнь в поселке набирает новые обороты.
Детей оставляют у бабушки без смартфонов. Реальная жизнь кажется скучной, пока они не находят инструкции по созданию Кратта – волшебного существа, которое делает все, что говорит ему хозяин. Все, что им нужно сделать сейчас, это купить душу у дьявола...
6. Космический джем: Новое поколение
Кассовые сборы: 6 194,85 €.
Чтобы спасти сына, знаменитый чемпион НБА отправляется в сказочный мир, где в команде мультяшек вынужден сражаться на баскетбольной площадке с цифровыми копиями знаменитых игроков.
7. Форсаж 9
Кассовые сборы: 6 111,82 €.
«Форсаж 9» - девятая часть франшизы «Вселенная Форсаж», которой в этом году исполняется 20 лет. За эти годы фильмы франшизы собрали в мировом прокате более 5 миллиардов долларов.
Доминик Торетто (Вин Дизель) ведет спокойную жизнь вместе с Летти и своим сыном Брайаном, однако, они знают, что новая опасность всегда где-то рядом. В этот раз Доминику придется встретиться с призраками прошлого, если он хочет спасти самых близких. Команда снова собирается вместе, чтобы предотвратить дерзкий план по захвату мира, который придумал самый опасный преступник и безбашенный водитель из всех, с кем они сталкивались ранее. Ситуация усложняется тем, что этот человек – брат Доминика Джейкоб (Джон Сина, «Отряд самоубийц: Миссия навылет»), которого много лет назад изгнали из семьи.
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