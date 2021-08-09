КИНОБОМБЫ УИКЭНДА ⟩ ТОП-7: перед ограничениями жители Эстонии раскошелились на попкорн и фильмы. Какие?

1. Отряд самоубийц: Миссия навылет

Зрители: 8 547.

Кассовые сборы: 62 665,14 €.

Есть на земле одно гнилое место, откуда мечтают свалить даже самые отъявленные злодеи. Тюрьма Белль Рив — для преступников со сверхспособностями. Она же — ад. Она же — база рекрутов для суперсекретного проекта «Отряд самоубийц».

2. Лука

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Кассовые сборы: 28 375,91 €.

В прекрасном приморском городке на Итальянской Ривьере мальчик Лука проводит незабываемое лето, наполненное мороженым, пастой и бесконечными поездками на скутере. Вместе с ним эти приключения переживает его новый лучший друг, который на самом деле – морское чудовище из другого мира.

3. Пончары. Глобальное закругление

Зрители: 3 692.

Кассовые сборы: 20 533,94 €.

Пончары – милые, уморительные создания. Круглые как пончики и пушистые как хомячки. Но когда двух из них вдруг затягивает петля времени, выясняется, что в будущем пончары – музейные экспонаты наряду с динозаврами. Нужно срочно изменить ход истории и для этого они прокатятся по всем эпохам. Им всё в новинку и всё нипочём: хоть пещерные люди, хоть квадрокоптеры… А значит, впереди округлительные приключения!

4. Круиз по джунглям

Зрители: 3 570.

Кассовые сборы: 24 476,30 €.

Отважная исследовательница дикой природы Лили Хоутон намерена отправиться в верховья Амазонки, чтобы найти легендарное дерево, которое – согласно преданиям южноамериканских индейских племен – обладает магическими целебными свойствами. Сопровождать Лили будут её утонченный брат Макгрегор и бесшабашный капитан круизного пароходика Фрэнк.

5. Kratt

Зрители: 2 526.

Кассовые сборы: 17 311,66 €.

Родители отвозят интернет-зависимых детей в деревню к бабушке знакомиться с настоящей жизнью. Дети ленятся работать и мастерят домового-обогатителя. Жизнь в поселке набирает новые обороты.

Детей оставляют у бабушки без смартфонов. Реальная жизнь кажется скучной, пока они не находят инструкции по созданию Кратта – волшебного существа, которое делает все, что говорит ему хозяин. Все, что им нужно сделать сейчас, это купить душу у дьявола...

6. Космический джем: Новое поколение

Зрители: 1 070.

Кассовые сборы: 6 194,85 €.

Чтобы спасти сына, знаменитый чемпион НБА отправляется в сказочный мир, где в команде мультяшек вынужден сражаться на баскетбольной площадке с цифровыми копиями знаменитых игроков.

7. Форсаж 9

Зрители: 848.

Кассовые сборы: 6 111,82 €.

«Форсаж 9» - девятая часть франшизы «Вселенная Форсаж», которой в этом году исполняется 20 лет. За эти годы фильмы франшизы собрали в мировом прокате более 5 миллиардов долларов.

Доминик Торетто (Вин Дизель) ведет спокойную жизнь вместе с Летти и своим сыном Брайаном, однако, они знают, что новая опасность всегда где-то рядом. В этот раз Доминику придется встретиться с призраками прошлого, если он хочет спасти самых близких. Команда снова собирается вместе, чтобы предотвратить дерзкий план по захвату мира, который придумал самый опасный преступник и безбашенный водитель из всех, с кем они сталкивались ранее. Ситуация усложняется тем, что этот человек – брат Доминика Джейкоб (Джон Сина, «Отряд самоубийц: Миссия навылет»), которого много лет назад изгнали из семьи.



