ШОКИРУЮЩЕЕ ФОТО ⟩ Мадонна опубликовала селфи «без щек»

Поклонники выразили свое недовольство тем, что 62-летняя певица слишком увлеклась пластическими операциями и обработкой фотографий, в результате чего стала непохожей на себя и потеряла уникальность. Кроме того, некоторые упрекнули ее в копировании стиля инстадивы и телеведущей Ким Кардашьян, пишет Пятый канал.