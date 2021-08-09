ШОКИРУЮЩЕЕ ФОТО ⟩ Мадонна опубликовала селфи «без щек»
Американская поп-дива Мадонна шокировала фанатов снимком в Instagram, на котором у нее практически нет щек — лицо выглядит осунувшимся, с резко выделяющимися скулами и чрезмерно пухлыми губами.
Американская поп-дива Мадонна шокировала фанатов снимком в Instagram, на котором у нее практически нет щек — лицо выглядит осунувшимся, с резко выделяющимися скулами и чрезмерно пухлыми губами.
Поклонники выразили свое недовольство тем, что 62-летняя певица слишком увлеклась пластическими операциями и обработкой фотографий, в результате чего стала непохожей на себя и потеряла уникальность. Кроме того, некоторые упрекнули ее в копировании стиля инстадивы и телеведущей Ким Кардашьян, пишет Пятый канал.
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