ФОТО ⟩ Врезавшийся в дерево водитель BMW сбежал с места преступления вместе с номерным знаком

В воскресенье Кюлли Сяде, жительница Вильяндимаа, поделилась в социальных сетях фотографиями о несчастном BMW, который оставили на месте аварии.

«Ехали в Пярну около 20:00 в субботу и обратили внимание на странную картину», - сказала она. «Мы остановились и проверили, есть ли кто-то внутри, и, к счастью, там никого не оказалось. Рядом с машиной также никого не было».

По словам Сяде, они не стали сообщать в полицию, так как поблизости не было ни пострадавших, ни номерных знаков автомобиля. Однако сам BMW был оставлен въехавшим в дерево, а следы торможения на обочине были довольно длинными.

Продолжение после фото.

BMW. ФОТО: Külli Säde

Полиция нашла виновника

Оказалось, что кто-то уже сообщал о происшествии. «Вчера днем ​​в центр тревоги пришло сообщение о том, что у леса в Канакюла в Пярнуском уезде стоит автомобиль BMW, который врезался в дерево», - подтвердила Керли Вирк, пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

«В полиции объяснили, что водитель не справился с управлением, съехал с дороги и проехал несколько десятков метров по обочине около леса, где его поездка завершилась тем, что он въехал в дерево», - рассказала Вирк. «Когда приехала полиция, у машины никого не было, а при осмотре места происшествия и его окрестностей не было никаких признаков того, что кто-то получил серьезные травмы».

«С владельцем транспортного средства и его пользователем связались для выяснения обстоятельств. Почему автомобиль съехал с дороги еще придется выяснить», - добавила она. «Поскольку этот автомобиль не препятствовал движению, он оставался на месте происшествия до выяснения обстоятельств».