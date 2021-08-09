ПРОСТО МЕСТЬ ⟩ Максакова объяснила увольнение Волочковой из Большого театра

Максакова отметила, что Волочкову уволили из-за обиды влиятельного мужчины, который домогался балерины. По словам певицы, поклонник обиделся на многочисленные отказы Волочковой. Увольнением он решил отомстить балерине.

«Начался унизительный постыдный процесс ее увольнения из Большого театра. Они купили какие-то электронные весы, и выяснилось, что она не соответствовала какому-то стандарту, хотя на тот момент она абсолютно всему соответствовала. Устроили публичную порку, хорошо оплаченную этим обиженным дяденькой», — подчеркнула Максакова.

Ранее Волочкова подала иск против руководства Большого театра.