Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа от Павла Глобы

Овен

Это будет очень удачная неделя для Овнов. Вам удастся успешно решить как личные, так и рабочие проблемы. Причем не прилагая особых усилий. На работе вы в авторитете, коллеги и начальство вас поддерживают и уважают. В личной жизни царит взаимопонимание и гармония. В общем, наслаждайтесь этим счастливым временем.

Благоприятными днями будут 11 и 12 августа, а неблагоприятным — 14 августа.

Телец

В жизни Тельцов возможны сложности. Однако у вас отлично получится с ними справиться, и это благодаря вашей уверенности в себе и собственных силах. На работе расставьте приоритеты и сконцентрируйтесь на главных задачах. Не отвлекайтесь на мелочи, чтобы все успеть. Если у вас разладились взаимоотношения с любимым человеком, достичь примирения вам помогут друзья.

Благоприятными днями будут 9, 13 и 14 августа, а неблагоприятным — 10 августа.

Близнецы

Близнецам астролог советует быть осторожными в общении с малознакомыми людьми. На работе можете смело ставить перед собой самые важные и ответственные задачи, а в личной жизни будьте более открыты и радуйте близких людей приятными сюрпризами. Ответной реакции долго ждать не придется.

Благоприятными днями будут 11 и 14 августа, а неблагоприятным — 9 августа.

Рак

У Раков на этой неделе будет очень много дел и задач. Конечно, нужно все сделать качественно и в срок, но не забывайте хотя бы иногда отдыхать и расслабляться. Вам значительно поможет вторая половинка, которая окажет поддержку во всех делах, и даже в самых рискованных проектах. Если возникнут трудности, не опускайте руки — вы их легко преодолеете.

Благоприятным днем будет 14 августа, а неблагоприятным — 13 августа.

Лев

Львы на этой неделе будут особенно красивыми, обаятельными и успешными. Будьте готовы к интересным поездкам и приятным попутчикам. Возможны романтические приключения, которые навсегда изменят вашу жизнь. Однако не стоит возлагать на эти отношения слишком большие надежды — они временны и проходящие.

Благоприятными днями будут 9 и 13 августа, а неблагоприятным — 10 августа.

Дева

Неделя Дев будет спокойной и домашней. Пока не предвидится никаких сюрпризов, переживаний и новых встреч. Наслаждайтесь стабильностью и тишиной, находите радость в каждом мгновении и в том, что вы так хорошо знаете и в чем больше всего разбираетесь. Выходные посвятите родным и близким людям.

Благоприятными днями будут 12, 13 и 15 августа, а неблагоприятным — 11 августа.

Весы

Это очень благоприятная неделя для путешествий и дальних поездок. Кроме того, интересными окажутся творческие командировки. Будьте готовы встречать гостей или родственников, которые нагрянут издалека. Возможны перемены в личной жизни — воспринимайте их серьезно.

Благоприятными днями будут 9 и 14 августа, а неблагоприятным — 12 августа.

Скорпион

Начало недели подходит для шопинга. Вам удастся приобрести нужные и практичные вещи, и это значительно поднимет вам настроение. На экваторе недели проведите деловые переговоры и встречи — все они пройдут успешно. Выходные проведите со второй половинкой.

Благоприятными днями будут 13 и 14 августа, а неблагоприятным — 12 августа.

Стрелец

Стрельцам следует быть активнее и инициативнее. Только так вы сможете добиться успехов и признания на работе, и достичь счастья и гармонии в личной жизни. В выходные возможно меланхолическое настроение — «прогнать» его помогут родные и близкие люди.

Благоприятным днем будет 15 августа, а неблагоприятным — 14 августа.

Козерог

Козерогам следует слушать себя и собственную интуицию, принимая серьезные решения. Всю неделю вы будете в отличной физической форме. Выходные лучше провести дома и в одиночестве. Почитайте интересную книгу или посмотрите любимый фильм.

Благоприятными днями будут 9 и 14 августа, а неблагоприятным — 11 августа.

Водолей

Уже в начале недели Водолеи начнут приятные встречи со старыми друзьями. Это будет идеальное время для реализации самых смелых и грандиозных проектов. Постарайтесь принимать решения, хорошенько все обдумав и проанализировав. В это время лучше не рисковать и не экспериментировать. Если, конечно, это не касается вашей внешности — здесь перемены будут оправданы.

Благоприятным днем будет 11 августа, а неблагоприятным — 12 августа.

Рыбы

Рыбам астролог советует немного поумерить собственные амбиции. Будьте более толерантны и с уважением относитесь к окружающим. В середине недели можете смело менять место работы, о чем вы мечтаете уже давно. Воскресенье посвятите себе, расслабьтесь и отдохните.