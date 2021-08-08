Таави Рыйвас выбыл из гонки Ironman - его дисквалифицировали! А «неспортивная» жена стала победительницей марафона

Вчера, 7 августа, на соревнованиях Ironman Tallinn спортсмены преодолели 3,8 километра заплывом в озере Харку, затем 180,2 километра на велосипеде и, наконец, бегом марафон протяженностью в 42,2 километра, который состоял из четырех кругов по улицам столицы. Финиш конкурса прошел в квартале Ноблесснер.

В Интернете всех участников Ironman можно было отслеживать в режиме реального времени на сайте track.rtrt.me. Исходя из этого получается, что Луиза Рыйвас преодолела дистанцию ​​плавания за 51 минуту, певица проехала на велосипеде около 3 часов 22 минуты.

После первого этапа Луиза оказалась на 43-м месте в своей возрастной группе и 166-м месте среди женщин. А после велопробега Луиза уже стала 41-й в своей возрастной группе.

Достигнув финишной черты, Луиза заняла 841-е место среди 920 участников в общем зачете. Среди женщин она заняла 175-е место из 205 участниц и 42-е место из 50 в своей возрастной группе.

Таави Рыйвас был снят с соревнований

На первом участке у Таави Рыйваса дела пошли немного хуже. Бывший политик преодолел дистанцию ​​за 1 час 16 минут. На это у Таави ушло больше шести минут положенного времени, поэтому его не пустили за руль велосипеда - следующий этап.

«На первой развязке судья объявил, что я плыл на 6 минут дольше, чем было разрешено. Правила есть правила, и хотя я чувствую себя прекрасно, а воля и энергия бьют ключом, мне не разрешили ехать на велосипеде», - заявил Таави в социальных сетях.

«Тогда мораль состоит в том, что теперь я должен: а) тренироваться должным образом еще один год и б) поддерживать свою супругу на протяжении нескольких оставшихся километров».

«Искренне благодарен всем болельщикам, ваши слова поддержки вкупе с бесчеловечными усилиями супертренеров позволили мне хоть сегодня смело выйти на 1,9-километровую плавательную трассу и пройти ее сам без проблем».

«Сначала я подумал, что это сон, но, похоже, я даже смог проплыть мимо довольно многих. В любом случае, это фантастический опыт, следующий год обязательно снова будет на высоте!» - пообещал Рыйвас.

В начале июня Луиза сообщила Радио Эльмар, что тщательно готовится к Ironman.

«Я считаю, что тренировки проходят хорошо! В неделю у нас от семи до одиннадцати часов тренировок. Понятно, что с нулевой подготовкой такое соревнование непосильно», - говорила Луиза.

Самый сложный для Луизы этап ждал ее и сегодня. «Я все еще немного волнуюсь, самое слабое звено для меня - это беговая дистанция. Я еще не могу думать об этом этапе как о чем-то приятном», - сказала она несколько месяцев назад.

В начале июля Луиза и Таави завершили первый в своей жизни триатлон. «Сегодня был важный день. Наш первый триатлон с Таави прошел в Валге. Дистанция для плавания составила 0,75 километра, 20 километров на велосипеде и 5 километров бега», - сообщила Луиза 5 июля.