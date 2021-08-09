ВИДЕО ⟩ Лобода купила дом в Европе и перевезла туда семью

Певица Светлана Лобода сообщила журналистам, что уехала в Европу вместе с семьей. Ранее, по ее словам, она купила там дом, но точного места жительства не раскрыла.

Как сообщает “КП”, фанаты предполагают, что выбор певицы пал на Грецию либо Кипр. Сама исполнительница считает, что ее мечта о домике в Европе у моря сбылась. Причем, случилось это еще два года назад.

С тех пор новое место пребывания радует каждый день ее саму и детей, так как по утрам они дышат морским воздухом, а в окружении – “пальмы и приятные люди”. По словам певицы, ее там никто не знает, только русские соседи. “Больше никто не в курсе, что рядом с ними живёт Светлана Лобода”, – заявила она ТК “Украина”.

Певица рассказала, что в график работы внес серьезные коррективы коронавирус. Отчего уже два года она редко дает концерты, зато этому рады дети. А она смогла лучше их узнать.