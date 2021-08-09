ВИДЕО ⟩ Лобода купила дом в Европе и перевезла туда семью
Певица поделалась с поклонниками секретом заморского счастья, пишет Topnews.
Певица поделалась с поклонниками секретом заморского счастья, пишет Topnews.
Как сообщает “КП”, фанаты предполагают, что выбор певицы пал на Грецию либо Кипр. Сама исполнительница считает, что ее мечта о домике в Европе у моря сбылась. Причем, случилось это еще два года назад.
С тех пор новое место пребывания радует каждый день ее саму и детей, так как по утрам они дышат морским воздухом, а в окружении – “пальмы и приятные люди”. По словам певицы, ее там никто не знает, только русские соседи. “Больше никто не в курсе, что рядом с ними живёт Светлана Лобода”, – заявила она ТК “Украина”.
Певица рассказала, что в график работы внес серьезные коррективы коронавирус. Отчего уже два года она редко дает концерты, зато этому рады дети. А она смогла лучше их узнать.
Певица, которой исполнилось 38 лет, говорит, что в европейском раю рядом с ней находится любимый. Имени она не раскрыла. Но он и дети делают ее счастливым человеком. При этом, Лобода уточнила, что не против родить дочкам братика. Вокруг – одни женщины, пояснила она. “Только мой мужчина сидит рядом и говорит: что-то нужно здесь менять, что-то решать”, – процитировала она таинственного возлюбленного.