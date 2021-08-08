ВИДЕО ⟩ Украинские звезды Евровидения Go_A добрались до Эстонии и замерзли: как же холодно у вас тут!

6 августа на фестивале Viru Folk в рамках года славянской культуры выступила украинская электрофолк-группа Go_A, занявшая на Евровидении в этом году в Роттердаме 5-е место с песней «Шум». На пресс-конференции группа рассказала интересный факт, вдохновение на съемки такого клипа они получили у эстонского артиста Томми Кэша.

Если бы победителя международного песенного конкурса Евровидение выбирала лишь публика, артисты заняли 2 место и получили 267 баллов. Но баллы членов жюри внесли некоторые поправки в итоги конкурса и группа оказалась на чуть более низкой позиции.

И вот через несколько месяцев после конкурса артистов пропустили в Эстонии и их первый концерт в нашей стране прошел в Кясму, на фестивале Viru Folk. Погода выдалась весьма ветряной, но это ни сколько не расстроило народ, настроение было прекрасное.

Смотрите ниже эксклюзивное интервью с группой:

Kui kauaks te Eestisse jääte?

Надолго вы в Эстонию?

Приехали 6 августа утром и уезжаем в воскресенье, 8 август. Сегодня (6 августа - Прим.ред.) мы дадим здесь концерт и завтра (7 августа - Прим.ред.) немножко прогуляемся, в том числе по Таллинну. Мы в предвкушении! Это наша первая поездка в Эстонию, для нас здесь всё в диковинку. Надеемся на яркие эмоции, мощный концерт и встречи с интересными людьми.

Знаете ли вы кого-то из Эстонии, какого-нибудь артиста?

Катерина: Томми Кэша! Он мой любимый артист.

Тарас: Хоть у нас и разные вкусы, я соглашусь.

Бывали на концертах Томми Кэша?

Месяц назад в Киеве.

Планируете с ним встретиться?

Тарас: я не думаю, что он знает о нашем существовании (улыбается). Но почему бы и нет? Он очень интересный человек и его подход к музыке весьма интересный. Нам нравится, что он не боится экспериментировать.

Катерин: интересный человек и артист, который сделал себя сам. Я считаю, что это восхитительно. И так весело.

Go_A на Viru folk, 6.08.2021. ФОТО: Sten Semjonov/Postimees Grupp

Какой ваш в клад в музыку?

Тарас: мы делаем всё сами. Конечно же, при сведении и с аранжировками мы просим помощи у определенных людей, интересные идеи, но мы всегда музыку делали сами для себя. Когда образовался наш музыкальный коллектив, никто еще точно не понимал, что мы хотим сказать публике своей музыкой, потому что никто раньше не слышал ничего подобного. В самом начале мы просто экспериментировали.

Также ребята рассказали, что их жизнь после Евровидения проходит в автобусах. И пожаловались в интервью на то, что в Эстонии им холодно.