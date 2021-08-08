У страха глаза велики: названы самые распространенные фобии знаков Зодиака

Фобия — это иррациональная и неконтролируемая боязнь определенных обстоятельств или объектов, как живых, так и неодушевленных. Психологи и психотерапевты помогают многим побороть этот недуг, главное — как можно скорее осознать проблему и приложить усилие воли. Каким же страхам подвержены представители зодиакального круга?

Овен

Овны панически боятся не выполнить обещание или не сдержать данное слово — это называется паралипофобией. Люди, рожденные под этим знаком, подсознательно стремятся к приключениям, острым ощущениям, но при этом мечтают о мире и спокойствии души. Поэтому зачастую они сходят с ума в несчастливых браках, но не могут заставить себя разорвать отношения и развестись, ведь это будет значить, что долг перед партнером не исполнен.

Телец

Представители этого знака испытывают непреодолимый страх перед любыми переменами — тропофобию. Они хотят сохранить привычный жизненный уклад при любых обстоятельствах. Поэтому закрытие любимого кафе может стать поводом для нешуточного ментального кризиса.Выйти из зоны комфорта для Тельца — смерти подобно!

Близнецы

Многие Близнецы страдают аутофобией — страхом одиночества. Хотя этот знак считается довольно ветреным, на самом деле они безумно страдают, расставаясь с любимыми. Со стороны это понять трудно, ведь эти люди кажутся беззаботными, переменчивыми и свободолюбивыми. Стоит отметить, Близнецы в большинстве своем неплохо справляются с разрывами, могут даже найти в них определенную мрачную прелесть, вдохновение, но боязнь перед прощаниями при этом никуда не уходит.

Рак

Некоторые Раки очень несчастны, если не имеют собственного дома — очага, зоны комфорта и безопасности. Этот страх называется агорафобией. В любом пространстве, где пребывают представители этого знака, они стараются навести свой порядок, обустроить его на свой лад, чтобы создать хотя бы видимость дома.

Лев

Амбициозные и целеустремленные Львы в глубине души — этого никто может не знать и не замечать — приходят в ужас от мысли о возможной неудаче. Атихиофобия в них проявляется, когда, к примеру, начальник не замечает их достижений, когда внимание окружающих переключается на другого человека. В попытке вернуть себе признание общества Львы могут пойти на риск, совершить нечто неразумное и по-настоящему опасное, пишет 5-tv.ru.

Дева

Атаксофобия — проклятие многих представителей этого знака. Они терпеть не могут беспорядка, нелогичных поступков, сбивчивой речи и бессмысленных занятий. Все в их жизни должно происходить осознанно, последовательно, в стремлении к ожидаемому результату. Если план рушится, Девы начинают паниковать. А уж если эти несчастные нарушают какую-то систему по собственной вине — тут и до нервного срыва недалеко!

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