Светлана Лобода рассказала о своем мужчине, переезде и о желании родить сына

Оказалось, что уже несколько Светлана Лобода с детьми живет в Европе. Там знаменитость купила дом мечты.

«У меня два года назад сбылась моя мечта — я купила домик в Европе у моря. Вот уже два года мы живем и каждое утро, просыпаясь, мы с детками говорим „спасибо“. Потому что мы дышим морским воздухом. Потому что у нас вокруг пальмы, потому что вокруг приятные люди, которые не все узнают артиста», — сказала Лобода.

Она отметила, что в жизни за границей есть огромный плюс для артистов — там их практически никто не узнает. Соседи Светланы Лободы, конечно, знаю, с кем живут рядом — они русские. Остальные даже не догадываются, что девушка в маске и с двумя детьми — популярная личность, передает 5-tv.ru.

«Соседи знают, потому что они русские. А кто подальше — они не совсем ориентируются. А еще если в маске, то совсем можно спокойно жить. Для артиста эта болезнь (СOVID-19 — Прим. ред.) хоть какой-то процент радости приносит. Ты можешь ходить в маске и тебя почти не узнают», — призналась певца.

Также пандемия сильно отразилась на концертном графике Светланы Лободы — гастролей стало намного меньше. Но это совсем не расстроило знаменитость, ведь у нее появилась возможность отдавать все свое свободное время детям. Лобода вместе с дочками — Евангелиной и Тильдой — ходят в зоопарк, гуляют и занимаются гимнастикой. При этом двух наследниц звезде мало — она мечтает о сыне. Именно для того, чтобы родить мальчика, и для того, чтобы старшая дочь смогла спокойно посещать школу, Лобода с детьми сделали прививки от COVID.

«Вся семья сделала вакцину. Это важно и нужно. Я еще хочу рожать. Я много узнавала у врачей насколько это опасно и неопасно. Когда мы сделали вакцину, то Ева сможет в школу пойти. Скорее всего в американскую», — заявила селебрити.

Лобода считает себя счастливой женщиной. По словам певицы, сейчас у нее есть все, о чем она всегда мечтала.