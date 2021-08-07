Астропрогноз для всех знаков Зодиака на неделю с 9 по 15 августа
По мнению астролога Сергея Седашёва, для большинства представителей зодиакального круга предстоящая неделя будет хороша для страстного развития любовных отношений, пишет Пятый канал.
По мнению астролога Сергея Седашёва, для большинства представителей зодиакального круга предстоящая неделя будет хороша для страстного развития любовных отношений, пишет Пятый канал.
Общий фон предстоящей недели будет довольно напряженным. Непоследовательность в делах и завышенные обещания могут приносить проблемы в отношениях с окружающими.
Неделя хороша для страстного развития любовных отношений. Повышенная чувственность и готовность закрывать глаза на недостатки тех, кто вам нравится, могут приводить к усилению притяжения и стремительному сближению.
Какой предстоящая неделя будет для каждого из знаков Зодиака, 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашёв.
Овен
Овнам предстоит продуктивная неделя. Вы будете чувствовать себя «на коне» и сможете проявить свои лучшие качества: настойчивость, отвагу, целеустремленность. Благодаря этому вы многого добьетесь, укрепите свою самооценку и в целом будете чувствовать себя превосходно.
Телец
Для Тельцов неделя конфликтная. Вам будет сложно отстаивать свою точку зрения и свои интересы; а без этого окружающие могут начать нарушать ваши границы и злоупотреблять вашей мягкостью. В целом лучше вам пока не поднимать спорные вопросы и не заходить на чужую территорию.
Близнецы
Для Близнецов неделя позитивная. Вам будет легко проявить себя, показать себя с лучшей стороны и добиться успеха. Высокая самооценка, собранность и сфокусированность внимания помогут вам решать все задачи последовательно и не путаться в них.
Рак
Раки начнут чувствовать себя уверенней и энергичней, чем обычно. Это поможет взаимодействовать с окружающими, обычная робость отойдет на второй план, и вы сможете многого добиться в межличностном общении. Также повышается ваша трудоспособность и напористость. Ставьте перед собой новые цели и начинайте активно действовать!
Лев
У Львов наблюдается особый подъем самосознания. Вы чувствуете свою личную миссию, осознаете свою уникальную индивидуальность. Это поможет вам лучше понять, чего вы хотите от жизни – и не только в данный момент, а и в обозримом будущем. Воспользуйтесь этим периодом, чтобы поставить важные цели, помечтать, настроиться на то, что кажется вам ценным и правильным.
Дева
Девы будут ощущать усиление энергий в личной жизни, в чувственной сфере. Возможны проявления страсти, интересные ухаживания, флирт, знакомства. Воспользуйтесь этой неделей, чтобы проявить себя в общении с противоположным полом, раскрыть свою чувственность, транслировать свои положительные эмоции.
Весы
Для Весов продолжается положительный период. Вы будете чувствовать себя спокойно и уверенно. Задумайтесь, что для вас важно, и начните прилагать собственные усилия, чтобы двигаться к этим целям. Сейчас у вас все будет получаться лучше, чем обычно. Вы сможете действовать, как заручившись чьей-то поддержкой, так и самостоятельно.
Скорпион
Скорпионам предстоит насыщенная неделя. Положительное влияние планет в романтической и сексуальной сфере поможет вам в личной жизни. Вы будете чувствовать особую расположенность к тому, чтобы улучшать и углублять ваши личные отношения. Вместе с этим у вас может быть ощущение, что мир не достаточно ценит вас, что вы достойны большего, просто вам не удается проявить себя.
Стрелец
Стрельцы на предстоящей неделе будут активны и настойчивы, но иногда могут переходить грань дозволенного и провоцировать конфликты. В случае вспышек раздражения и агрессии сразу старайтесь переключиться на разумный тон: посмотреть, как решить ситуацию наилучшим образом для всех. Вспышки гнева никому не помогут.
Козерог
Для Козерогов неделя положительная. Она обещает гармоничное развитие событий в любовной сфере. Займитесь улучшением своей личной жизни, в этом вам помогут вместе Венера и Марс. В вас будут присутствовать одновременно спокойствие и уверенность, гармония в душе и активность, настойчивость.
Водолей
Для Водолеев неделя напряженная. Будет сложно найти себя, прочувствовать свою индивидуальность, не противопоставляя при этом себя окружающим. Либо вы чувствуете себя на своем месте, но возникают конфликты с другими людьми; либо вам приходится уступать и терять свою индивидуальность или свободу. Неделя неудачна для решения важных вопросов и выяснения отношений.
Рыбы
Для Рыб неделя напряженная. Основные сложности ожидают в личной жизни. Возможны конфликты или скрытое раздражение, а также эмоциональная неудовлетворенность, обиды и разочарования. Все эти состояния могут сменять друг друга, но в целом эмоциональный фон будет сложным. Постарайтесь не проецировать свои переживания на близких людей и окружение.