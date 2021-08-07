Астропрогноз для всех знаков Зодиака на неделю с 9 по 15 августа

Общий фон предстоящей недели будет довольно напряженным. Непоследовательность в делах и завышенные обещания могут приносить проблемы в отношениях с окружающими.

Неделя хороша для страстного развития любовных отношений. Повышенная чувственность и готовность закрывать глаза на недостатки тех, кто вам нравится, могут приводить к усилению притяжения и стремительному сближению.

Какой предстоящая неделя будет для каждого из знаков Зодиака, 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашёв.

Овен

Овнам предстоит продуктивная неделя. Вы будете чувствовать себя «на коне» и сможете проявить свои лучшие качества: настойчивость, отвагу, целеустремленность. Благодаря этому вы многого добьетесь, укрепите свою самооценку и в целом будете чувствовать себя превосходно.

Телец

Для Тельцов неделя конфликтная. Вам будет сложно отстаивать свою точку зрения и свои интересы; а без этого окружающие могут начать нарушать ваши границы и злоупотреблять вашей мягкостью. В целом лучше вам пока не поднимать спорные вопросы и не заходить на чужую территорию.

Близнецы

Для Близнецов неделя позитивная. Вам будет легко проявить себя, показать себя с лучшей стороны и добиться успеха. Высокая самооценка, собранность и сфокусированность внимания помогут вам решать все задачи последовательно и не путаться в них.

Рак

Раки начнут чувствовать себя уверенней и энергичней, чем обычно. Это поможет взаимодействовать с окружающими, обычная робость отойдет на второй план, и вы сможете многого добиться в межличностном общении. Также повышается ваша трудоспособность и напористость. Ставьте перед собой новые цели и начинайте активно действовать!

Лев

У Львов наблюдается особый подъем самосознания. Вы чувствуете свою личную миссию, осознаете свою уникальную индивидуальность. Это поможет вам лучше понять, чего вы хотите от жизни – и не только в данный момент, а и в обозримом будущем. Воспользуйтесь этим периодом, чтобы поставить важные цели, помечтать, настроиться на то, что кажется вам ценным и правильным.

Дева

Девы будут ощущать усиление энергий в личной жизни, в чувственной сфере. Возможны проявления страсти, интересные ухаживания, флирт, знакомства. Воспользуйтесь этой неделей, чтобы проявить себя в общении с противоположным полом, раскрыть свою чувственность, транслировать свои положительные эмоции.

Весы

Для Весов продолжается положительный период. Вы будете чувствовать себя спокойно и уверенно. Задумайтесь, что для вас важно, и начните прилагать собственные усилия, чтобы двигаться к этим целям. Сейчас у вас все будет получаться лучше, чем обычно. Вы сможете действовать, как заручившись чьей-то поддержкой, так и самостоятельно.

Скорпион

Скорпионам предстоит насыщенная неделя. Положительное влияние планет в романтической и сексуальной сфере поможет вам в личной жизни. Вы будете чувствовать особую расположенность к тому, чтобы улучшать и углублять ваши личные отношения. Вместе с этим у вас может быть ощущение, что мир не достаточно ценит вас, что вы достойны большего, просто вам не удается проявить себя.

Стрелец

Стрельцы на предстоящей неделе будут активны и настойчивы, но иногда могут переходить грань дозволенного и провоцировать конфликты. В случае вспышек раздражения и агрессии сразу старайтесь переключиться на разумный тон: посмотреть, как решить ситуацию наилучшим образом для всех. Вспышки гнева никому не помогут.

Козерог

Для Козерогов неделя положительная. Она обещает гармоничное развитие событий в любовной сфере. Займитесь улучшением своей личной жизни, в этом вам помогут вместе Венера и Марс. В вас будут присутствовать одновременно спокойствие и уверенность, гармония в душе и активность, настойчивость.

Водолей

Для Водолеев неделя напряженная. Будет сложно найти себя, прочувствовать свою индивидуальность, не противопоставляя при этом себя окружающим. Либо вы чувствуете себя на своем месте, но возникают конфликты с другими людьми; либо вам приходится уступать и терять свою индивидуальность или свободу. Неделя неудачна для решения важных вопросов и выяснения отношений.

Рыбы