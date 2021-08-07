ВАУ! ⟩ Третий день фестиваля Station Narva еще лучше продемонстрировал насколько развито чувство стиля у посетителей

Во второй день фестиваля казалось, что мы пришли на мероприятие, посвященное не музыке, а моде. Такое впечатление помогли сложить многие из посетителей фестиваля.

Разумеется, нам не удалось выловить и отснять всех модников, но сегодня, на третьем дне фестиваля, мы также будем высматривать их и дополнять галерею.

Сегодня для посетителей фестиваля, любящих моду и броские наряды будет настоящий челлендж! Ведь согласно прогнозу погоды обещают дожди. Вот и посмотрим, как фэшенисты смогут обойти такое препятствие и остаться «на стиле».

В целом, по собственным наблюдениям, многие нарвитяне следят за своим стилем. Причем, жители Усть-Нарвы тоже им в этом не уступают. Как известно, в крупных городах многие не так сильно заморачиваются в чем они ходят, а вот в маленьких, напротив, и как ни странно, очень даже уделяют этому внимание. Может это просто синдром маленького города? Как бы то ни было, это только придает больше ярких красок горожанам, и такой милой и уютной Нарве.

Где-где, а в Нарве знают толк в моде и имеют одеться так, чтобы произвести впечатление! По всему миру есть столицы моды: Париж, Милан, Нью-Йорк, Токио и Лондон, а у нас на это звание может претендовать Нарва!

Третий день собрал не менее стильную публику! С их образами можете ознакомиться в галерее. В последний день фестиваля народ одевался немного поскромнее, так как было непонятно пойдет ли дождь. Дождя в итоге не было. А безветренная погода была намного теплее, чем в предыдущий день.

В любом случае, все луки очень стильные и мы надеемся, что они вас вдохновят на создание своих неповторимых образов в одежде.