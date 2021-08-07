Представитель МакSим рассказала, как кома повлияла на память певицы

На этой неделе ее отключили от ИВЛ, дали возможность дышать самостоятельно, а также развлекали тем, что катали на каталке по отделению. Реабилитация идет успешно и по последним данным певица уже полностью восстановилась.
Сейчас наша Марина в ясном сознании, уже полностью пришла в себя. Да, естественно, она активно общается со всем медицинским персоналом. Нормальный человек в четком, ясном сознании, смеется и шутит. Все помнит, память отличная, все функции организма в порядке,
— написали ее представители в соцсетях.
Напомним, в беседе со «СтарХитом» близкие певицы рассказали, как 38-летняя Марина (настоящее имя звезды) по видеосвязи пообщалась с родными и детьми. Она попросила мороженое, успокоила всех и сообщила, что в скором времени приедет к ним. Но пока речи о выписке не идет: судя по всему, медики хотят до конца понаблюдать за звездой и уже после отпустить домой.
МакSим попала в больницу после концерта в Казани. За несколько дней до этого она почувствовала недомогание, но решила выступить. А после слегла в клинику с 40% поражением легких. Дальше становилось только хуже и ее перевели в 52-ю городскую больницу под наблюдение опытных специалистов, а также ввели в медикаментозный сон и подключили к аппарату ИВЛ. Благодаря усилиям врачей она смогла поправиться.