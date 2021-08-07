Представитель МакSим рассказала, как кома повлияла на память певицы

На этой неделе ее отключили от ИВЛ, дали возможность дышать самостоятельно, а также развлекали тем, что катали на каталке по отделению. Реабилитация идет успешно и по последним данным певица уже полностью восстановилась.

Сейчас наша Марина в ясном сознании, уже полностью пришла в себя. Да, естественно, она активно общается со всем медицинским персоналом. Нормальный человек в четком, ясном сознании, смеется и шутит. Все помнит, память отличная, все функции организма в порядке,

— написали ее представители в соцсетях.

Напомним, в беседе со «СтарХитом» близкие певицы рассказали, как 38-летняя Марина (настоящее имя звезды) по видеосвязи пообщалась с родными и детьми. Она попросила мороженое, успокоила всех и сообщила, что в скором времени приедет к ним. Но пока речи о выписке не идет: судя по всему, медики хотят до конца понаблюдать за звездой и уже после отпустить домой.