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Представитель МакSим рассказала, как кома повлияла на память певицы

Певица МакSим. ФОТО: Инстаграм

Полтора месяца певица МакSим провела в медикаментозном сне. Новости о ее состоянии были не самые радостные, но врачам удалось поставить исполнительницу хита «Знаешь ли ты» на ноги. Последнюю неделю звезда восстанавливается, пишет Стархит.

На этой неделе ее отключили от ИВЛ, дали возможность дышать самостоятельно, а также развлекали тем, что катали на каталке по отделению. Реабилитация идет успешно и по последним данным певица уже полностью восстановилась.

Сейчас наша Марина в ясном сознании, уже полностью пришла в себя. Да, естественно, она активно общается со всем медицинским персоналом. Нормальный человек в четком, ясном сознании, смеется и шутит. Все помнит, память отличная, все функции организма в порядке,

— написали ее представители в соцсетях.

Напомним, в беседе со «СтарХитом» близкие певицы рассказали, как 38-летняя Марина (настоящее имя звезды) по видеосвязи пообщалась с родными и детьми. Она попросила мороженое, успокоила всех и сообщила, что в скором времени приедет к ним. Но пока речи о выписке не идет: судя по всему, медики хотят до конца понаблюдать за звездой и уже после отпустить домой.

МакSим попала в больницу после концерта в Казани. За несколько дней до этого она почувствовала недомогание, но решила выступить. А после слегла в клинику с 40% поражением легких. Дальше становилось только хуже и ее перевели в 52-ю городскую больницу под наблюдение опытных специалистов, а также ввели в медикаментозный сон и подключили к аппарату ИВЛ. Благодаря усилиям врачей она смогла поправиться.

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