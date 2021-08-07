Маленькие шедевры: гениальные сериалы, которые смотрятся за один вечер

На первый взгляд кажется, что жизнь Патрика Мелроуза идеальна. Он вращается в высшем свете, имеет огромное состояние. Вот только мужчина глубоко несчастен, и свое горе он пытается утопить в алкоголе. Разрушая себя изнутри, Патрик то и дело возвращается к сценам из детства, когда отец проявлял к нему жестокость, а мать равнодушие.

Это именно тот случай, когда сериал держится на блестящих актерских перевоплощениях. Бенедикт Камбербэтч играет настолько убедительно, что только ради него можно посмотреть этот проект. Если вы любите глубокие драмы о психологических травмах и их последствиях, то просто обязаны взяться за «Патрика Мелроуза».

«Уловка 22»

Дата выхода: 2019

Режиссер: Джордж Клуни, Грант Хеслов, Эллен Керас

В главных ролях: Кристофер Эбботт, Кайл Чандлер, Дэниэл Дэвид, Стюарт Рафи, Гаврон Грэхэм, Патрик Мартин,

Количество серий: 6

Короткое описание

Действие сериала развивается в 1944 году. Капитан Йоссариан служит в бомбардировочном полку и мечтает выйти в запас. Для этого ему необходимо совершить определенное количество вылетов. Вот только командир полка то и дело повышает эту норму.

Устав от беспредела начальства и крови на войне, капитан решает выдать себя за сумасшедшего. Вскоре выясняется, что даже это 100% оправдание для выхода в запас ему совершенно не помогает.

Это очень специфический сериал, в котором драма соседствует с комедией, а триллер сменяется забористым боевиком. Тут есть и сатира на безмозглое военное руководство, и рассуждения о бессмысленности боевых действий. Прибавьте к этому необычную манеру съемки и получите один из самых ярких проектов последних лет.

«Когда они нас увидят»

Дата выхода: 2019

Режиссер: Ава ДюВерней

В главных ролях: Джаррель Джером, Калил Харрис, Маркиз Родригез, Марша Стефани Блейк

Количество серий: 4

Короткое описание

По мнению многих зрителей, самые лучшие мини-сериалы — те, что основаны на реальных событиях. А материалом для проекта «Когда они нас увидят» как раз стала по-настоящему резонансная история.

1989 год. В Центральном парке происходит изнасилование 28-летней Триши Мейли. По подозрению в преступлении задерживаются пятеро афро- и латиноамериканцев подросткового возраста. Молодые люди отрицают свою вину, но суд все равно принимает решение против них. Лишь через 13 лет выясняется, что в изнасиловании был виноват совершенно другой человек.

«Милдред Пирс»

Дата выхода: 2011

Режиссер: Тодд Хейнс

В главных ролях: Кейт Уинслет, Эван Рэйчел Вуд, Гай Пирс, Брайан Ф. О’Бирн, Мелисса Лео, Джеймс ЛеГрос, Мэр Уиннингхэм

Количество серий: 5

Короткое описание

В годы Великой депрессии Милдред Пирс оказывается совершенно одна вместе с двумя детьми. Женщина вынуждена начинать жизнь с нуля, раз за разом сталкиваясь с тяжелыми испытаниями. Только внутренняя сила воли не позволяет ей сдаться.

И снова сериал, который держится на отличных актерских работах. Кейт Уинслет вытягивает любые драматические эпизоды, да и остальные звезды ей не уступают. Возможно, сериал местами медлительный, но внимания он все равно заслуживает.

«Неортодоксальная»

Дата выхода: 2020

Режиссер: Мария Шрайдер

В главных ролях: Шира Хаас, Амит Рахав, Джефф Вильбуш, Алекс Рид, Ронит Ашери, Делия Майер, Дина Дорон

Количество серий: 4

Короткое описание

19-летняя Эсти всю жизнь мечтала о свободе, поскольку выросла в ультраортодоксальной общине. Однажды девушка сбегает от мужа и родственников в Берлин. В немецкой столице живет мама Эсти, которая помогает ей начать новую жизнь.

Вот только прошлое не может отступить так просто. Когда муж главной героини узнает, что она беременна, он отправляется на ее поиски.

Один из самых смелых сериалов Netflix последних лет. Про ортодоксальные еврейские общины в принципе крайне редко снимают кино. Так что уникальные опыт при просмотре обеспечен.

«Это грех»

Дата выхода: 2021

Режиссер: Питер Хор

В главных ролях: Олли Александр, Натаниэль Кертис, Шон Дули, Омари Дуглас, Лидия Уэст, Кили Хоуз

Количество серий: 5

Короткое описание

Главные герои этой истории — обычные молодые люди, которые приезжают в Лондон. У каждого из них своя мечта: Ричи хочет стать актером, а его товарищ Колин работает в магазине дорогих костюмов. Каждый из персонажей влюбляется, постигает мир и свою сексуальность. Пока герои не подозревают, что скоро Лондон захлестнет эпидемия СПИДа.