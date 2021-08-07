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Маленькие шедевры: гениальные сериалы, которые смотрятся за один вечер

Кадр из сериала "Ночной администратор". ФОТО: Скриншот видео Youtube

Чтобы посмотреть сериал и получить удовольствие, совершенно необязательно тратить кучу времени. Есть такие проекты, которые можно с легкостью оценить всего за пару часов, пишет Стархит.

Просмотр сериала у многих людей ассоциируется с долгими вечерами, проведенными у телевизора. Но что делать, если времени на такие проекты катастрофически не хватает? Тут на выручку зрителям приходят мини-сериалы. Часто в них содержатся всего пять-шесть эпизодов, но даже за такое короткое время создатели успевают рассказать впечатляющую историю.

Именно о таких проектах и пойдет речь ниже. Главным критерием для отбора сериалов стала их продолжительность. Ограниченная максимум шестью эпизодами.

«Чужие грехи»

Дата выхода: 2019

Режиссер: Шейн Медоуз

В главных ролях: Стивен Грэм, Нив Алгар, Хэлен Биэн, Фрэнк Лэвэрти, Марк О’Халлоран, Эшлинг Гленхолмс, Конор Макинни

Количество серий: 4

Короткое описание

Рейтинг мини-сериалов от «СтарХит» открывает проект от одного из самых самобытных режиссеров Великобритании Шейна Медоуза. В главной роли здесь задействован давний друг постановщика Стивен Грэм, знакомый зрителям по фильму Гая Ричи «Большой куш».

Главный герой Джозеф тяжело переживает развод. Его бывшая жена уезжает вместе с ребенком в Австралию, после чего мужчина окончательно теряет интерес к жизни. Чтобы хоть как-то отвлечься, он отправляется в Ирландию. Там Джозефу предстоит найти сестру и столкнуться с призраками ужасного прошлого.

Сильная, буквально пронзающая своей реалистичностью драма. Сериал был удостоен высоких оценок критиков во многом благодаря актерской игре Грэма.

«Что знает Оливия?»

Дата выхода: 2014

Режиссер: Лиза Холоденко

В главных ролях: Фрэнсис МакДорманд, Ричард Дженкинс, Билл Мюррей, Кен Чизман, Энн Дауд, Адам Дж. Фриман

Количество серий: 4

Короткое описание

Оливия — обычная учительница, у которой есть муж и сын. Сериал описывает 25 лет из жизни главной героини, рассказывая о ее непростых взаимоотношениях с членами семьи.

Украшением этого проекта стала главная актриса современности Фрэнсис МакДорманд. В роли провинциальной учительницы она невероятно убедительна. Возможно, первые два эпизода покажутся слишком тягучими, но концовка сериала настолько самобытная, что только ради нее этот проект заслуживает внимания.

«Ночной администратор»

Дата выхода: 2015

Режиссер: Сюзанна Бир

В главных ролях: Том Хиддлстон, Хью Лори, Элизабет Дебики, Оливия Колман, Алистэр Петри, Майкл Нардон, Ховик Кеучкерян

Количество серий: 6

Короткое описание

Часто мини-сериалы, от которых невозможно оторваться, могут похвастаться отличным актерским составом. И «Ночной администратор» — именно такой случай. Тут вам и звезда Marvel Том Хиддлстон, и любимчик зрителей Хью Лори, и обладательница «Оскара» Оливия Колман.

Главный герой этой истории — обычный ночной администратор гостиницы. Однажды его вербуют спецслужбы. Теперь мужчине обходимо внедриться в международную сеть по торговле оружием. Там он сталкивается с могущественным мафиози, который может запросто рассекретить крота.

«Патрик Мелроуз»

Дата выхода: 2018

Режиссер: Эдвард Бергер

В главных ролях: Бенедикт Камбербэтч, Дженнифер Джейсон Ли, Хьюго Уивинг, Себастьян Мальц, Джессика Рэйн, Прасанна Пуванараджа, Пип Торренс

Количество серий: 5

Короткое описание

На первый взгляд кажется, что жизнь Патрика Мелроуза идеальна. Он вращается в высшем свете, имеет огромное состояние. Вот только мужчина глубоко несчастен, и свое горе он пытается утопить в алкоголе. Разрушая себя изнутри, Патрик то и дело возвращается к сценам из детства, когда отец проявлял к нему жестокость, а мать равнодушие.

Это именно тот случай, когда сериал держится на блестящих актерских перевоплощениях. Бенедикт Камбербэтч играет настолько убедительно, что только ради него можно посмотреть этот проект. Если вы любите глубокие драмы о психологических травмах и их последствиях, то просто обязаны взяться за «Патрика Мелроуза».

«Уловка 22»

Дата выхода: 2019

Режиссер: Джордж Клуни, Грант Хеслов, Эллен Керас

В главных ролях: Кристофер Эбботт, Кайл Чандлер, Дэниэл Дэвид, Стюарт Рафи, Гаврон Грэхэм, Патрик Мартин,

Количество серий: 6

Короткое описание

Действие сериала развивается в 1944 году. Капитан Йоссариан служит в бомбардировочном полку и мечтает выйти в запас. Для этого ему необходимо совершить определенное количество вылетов. Вот только командир полка то и дело повышает эту норму.

Устав от беспредела начальства и крови на войне, капитан решает выдать себя за сумасшедшего. Вскоре выясняется, что даже это 100% оправдание для выхода в запас ему совершенно не помогает.

Это очень специфический сериал, в котором драма соседствует с комедией, а триллер сменяется забористым боевиком. Тут есть и сатира на безмозглое военное руководство, и рассуждения о бессмысленности боевых действий. Прибавьте к этому необычную манеру съемки и получите один из самых ярких проектов последних лет.

«Когда они нас увидят»

Дата выхода: 2019

Режиссер: Ава ДюВерней

В главных ролях: Джаррель Джером, Калил Харрис, Маркиз Родригез, Марша Стефани Блейк

Количество серий: 4

Короткое описание

По мнению многих зрителей, самые лучшие мини-сериалы — те, что основаны на реальных событиях. А материалом для проекта «Когда они нас увидят» как раз стала по-настоящему резонансная история.

1989 год. В Центральном парке происходит изнасилование 28-летней Триши Мейли. По подозрению в преступлении задерживаются пятеро афро- и латиноамериканцев подросткового возраста. Молодые люди отрицают свою вину, но суд все равно принимает решение против них. Лишь через 13 лет выясняется, что в изнасиловании был виноват совершенно другой человек.

«Милдред Пирс»

Дата выхода: 2011

Режиссер: Тодд Хейнс

В главных ролях: Кейт Уинслет, Эван Рэйчел Вуд, Гай Пирс, Брайан Ф. О’Бирн, Мелисса Лео, Джеймс ЛеГрос, Мэр Уиннингхэм

Количество серий: 5

Короткое описание

В годы Великой депрессии Милдред Пирс оказывается совершенно одна вместе с двумя детьми. Женщина вынуждена начинать жизнь с нуля, раз за разом сталкиваясь с тяжелыми испытаниями. Только внутренняя сила воли не позволяет ей сдаться.

И снова сериал, который держится на отличных актерских работах. Кейт Уинслет вытягивает любые драматические эпизоды, да и остальные звезды ей не уступают. Возможно, сериал местами медлительный, но внимания он все равно заслуживает.

«Неортодоксальная»

Дата выхода: 2020

Режиссер: Мария Шрайдер

В главных ролях: Шира Хаас, Амит Рахав, Джефф Вильбуш, Алекс Рид, Ронит Ашери, Делия Майер, Дина Дорон

Количество серий: 4

Короткое описание

19-летняя Эсти всю жизнь мечтала о свободе, поскольку выросла в ультраортодоксальной общине. Однажды девушка сбегает от мужа и родственников в Берлин. В немецкой столице живет мама Эсти, которая помогает ей начать новую жизнь.

Вот только прошлое не может отступить так просто. Когда муж главной героини узнает, что она беременна, он отправляется на ее поиски.

Один из самых смелых сериалов Netflix последних лет. Про ортодоксальные еврейские общины в принципе крайне редко снимают кино. Так что уникальные опыт при просмотре обеспечен.

«Это грех»

Дата выхода: 2021

Режиссер: Питер Хор

В главных ролях: Олли Александр, Натаниэль Кертис, Шон Дули, Омари Дуглас, Лидия Уэст, Кили Хоуз

Количество серий: 5

Короткое описание

Главные герои этой истории — обычные молодые люди, которые приезжают в Лондон. У каждого из них своя мечта: Ричи хочет стать актером, а его товарищ Колин работает в магазине дорогих костюмов. Каждый из персонажей влюбляется, постигает мир и свою сексуальность. Пока герои не подозревают, что скоро Лондон захлестнет эпидемия СПИДа.

Жестокий и местами бескомпромиссный сериал понравится далеко не всем. Но, если отбросить стереотипы, можно увидеть действительно сильную историю.

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