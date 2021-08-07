Сб, 7.08.2021
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ШИКАРНАЯ! ⟩ Ради горячей фотосессии эстонская танцовщица сняла даже бюстгальтер!

Танцовщица и тренер Лаура Пакасаар. ФОТО: Eero Vabamägi

Девушка, которая танцевала в клипе Адама Ламберта и не боится публиковать в соцсетях горячие снимки, вновь разгорячила своих подписчиков.

21-летняя Лаура Пакасаар уже успела взлететь довольно высоко. Несколько лет назад она танцевала в музыкальном клипе Адама Ламберта и сейчас старается научить танцевать других.

Лаура не забывает о своих подписчиках и частенько дает им повод еще раз восхититься ее горячими снимками. На этот раз блондинка позировала на песчаной горе топлес.

Смотри фото!

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