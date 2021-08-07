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ШОК ⟩ К какому смертельному заболеванию может привести горячая пища?

Еда. Иллюстративное фото. ФОТО: Arne Trautmann / PantherMedia / Arne Trautmann

Регулярное употребление слишком горячей еды и напитков приводит к серьезным заболеваниям, в том числе к раку пищевода. Об этом предупредил хирург-онколог многопрофильного онкоцентра полного цикла Антон Филатов в интервью «Аргументам и фактам».

По словам эксперта, при попадании в пищевод горячей пищи повреждаются клетки слизистой оболочки, что впоследствии приводит к усилению процессов регенерации. Как подчеркивает врач, при дальнейшем увеличении числа клеток в них происходит мутация, которая характерна для опухолевого роста.

Кроме того, еще одной неочевидной причиной появления рака пищевода является нездоровый образ жизни. В частности, в числе факторов риска, вызывающих развитие болезни, названы употребление алкоголя, курение, а также плохое питание.

«Также на развитие рака пищевода может повлиять гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). Это состояние, при котором кислота из желудка забрасывается обратно в пищевод, при этом слизистая пищевода изменяется. Это может привести к мутациям в клетках и, как следствие, к образованию злокачественной опухоли», — пояснил Антон Филатов.

Врач-онколог также добавил, что на начальных стадиях болезнь протекает практически бессимптомно. Именно поэтому эксперт рекомендует заблаговременно проходить обследование у квалифицированных специалистов, передает Пятый канал.

«Обнаруженная на ранней стадии злокачественная опухоль успешно лечится, чего нельзя сказать о болезни, выявленной на поздних стадиях», — заключил Филатов.

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