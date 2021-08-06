ЛАЙФХАК ⟩ Школьники научились добиваться ложноположительных тестов на коронавирус газировкой: понравилось на карантине

В то время как россияне ищут способы обмана ПЦР-теста (чуть ли не полощут рот содой, дабы получить отрицательный результат для поездки в отпуск), у британских школьников задача прямо противоположная — положительный результат экспресс-теста открывает им дорогу в очередные каникулы, под которыми многие понимают карантин. С марта этого года все ученики школ Великобритании проходят обязательно экспресс-тестирование на коронавирус дважды в неделю. Если у кого-то из учеников тест показывает положительный результат, весь класс освобождается от посещения занятий в школе.

Мало того: своими экспериментами по применению тех или иных сладких напитков школьники начали делиться в соцсетях, и ролики с их лайфхаками набирают миллионы просмотров.

Видимо, из соцсетей о проделках школьников и узнали британские ученые. В результате коллектив исследователей Ливерпульского университета решил изучить воздействие безалкогольных напитков и искусственных подсластителей на тесты и пришел к поразительным открытиям.

Когда ученые по очереди наносили четыре разных подсластителя на экспресс-тесты на SARS-CoV-2, все результаты были отрицательными. Однако совсем другая картина наблюдалась, когда они начали наносить на тесты уже подслащенные напитки. 10 из 14 безалкогольных напитков дали положительные или слабоположительные результаты, при этом не было выявлено никакой очевидной связи между результатами теста и ингредиентами безалкогольных напитков, о чем ученые сообщили на сайте medRxiv.

Как рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, тестирование британских школьников проводится антигенными экспресс-тестами, которые стали в этой стране основой скрининга: «Местные дети не только пытались обрабатывать тест-полоски различными жидкостями, так еще и делились своими экспериментами в Сети. В результате чего Ливерпульский университет решил изучить воздействие напитков на итоги тестов. Полученные результаты пока сложно поддаются объяснению. Но факт остается фактом: большинство сладких напитков делают тесты положительными».

– Помните, еще в начале пандемии были сообщения, что Трамп опускал тест-полоску в колу — и тоже был положительный результат?

– Это сообщение оказалось байкой. Хотя теперь получается, что, если экспресс-тест залить колой, можно получить положительный результат. Кстати, ливерпульские ученые пытались понять связь между результатами тестирования и составом безалкогольных напитков, но пока ни к какому выводу не пришли. Лишь предложили проводить тестирование школьников рано утром перед употреблением напитков и под присмотром.

– Результаты ПЦР-тестирования тоже можно подделать?

– Нет. Что касается основного на сегодня метода диагностики коронавирусной инфекции — ПЦР-тестирования — с ним такой фокус в принципе невозможен. Поскольку сам метод высоко специфичен, и чтобы результат был положительным, нужно, чтобы генетический материал коронавируса был в исходном биологическом материале, например, в коле. И если его там нет, какой бы напиток вы ни взяли, результат ПЦР в любом случае будет отрицательным. А вот с экспресс-тестом, хоть и казуистическая информация, но тем не менее так получилось. Вообще, чувствительность и специфичность экспресс-тестов значительно ниже, чем у ПЦР. ПЦР выявляет РНК вируса, а экспресс-тест выявляет антиген, но в обоих случаях берутся мазки.

- А что можно сказать про экспресс-тесты на антитела?