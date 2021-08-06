ВИДЕО ⟩ «Не обессудь, я это сделаю»: cкандальный блогер Литвин за рулем авто разнес ресторан

Литвин сам показал свой «пранк»: на кадрах в соцсетях он платит миллион рублей (около 11500 евро) владельцу машины, на которой несколькими минутами позже разнесёт зал ресторана — столы, стулья, посуду. Выступающие на сцене музыканты не растерялись и запрыгнули на крышу авто.

Перед «шоу» пранкер признался, что взял с собой полтора миллиона рублей, чтобы заплатить за машину и покрыть ущерб заведения. Но полиция всё равно начала проверку.

«Госавтоинспекция Москвы инициировала проверку по факту видеоролика, размещённого в Интернете, на котором гражданин, будучи лишённым права управления транспортными средствами, передвигался на автомобиле в помещении бара ресторана», — говорится в сообщении, предает LIFE.

Напомним, в начале июля скандально известного блогера Михаила Литвина по решению суда на четыре месяца лишили водительских прав за езду по встречной полосе в Москве. Машину блогера остановили ещё 14 апреля. Тогда Литвин прокатился в обратном направлении по дороге с односторонним движением в районе Пресненской набережной.