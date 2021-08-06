С чего началась компания Lipton?

Какое оборудование производила Toyota?

Что было предтечей Nokia?

Современный мир сложно представить без известных брендов, чьи продукты во многом составляют повседневность человека. Но мало кто задумывается, с чего начиналась история автомобильного гиганта или производителя любимого чая. С какого товара начались известные сегодня миллионам потребителей компании.

Тракторы

Ферруччо Ламборгини родился в семье земледельцев в 1916-м. Мальчик с детства увлекался техникой. Родители поощряли увлечение сына, но однажды из-за его неосторожности дело чуть не закончилось пожаром, который мог бы погубить всю ферму. Происшествие не испугало мальчишку и он продолжил возиться с механизмами.

Как пишет Пятый канал, в период Второй мировой войны он занимался военной техникой. От этого увлечения Ферруччо не отрекся и в мирное время. Однако на этот раз он решил переоборудовать некогда машины для убийств во что-то более мирное. Например, в трактор. И у него получилось. Так началась история компании по производству сельскохозяйственной техники.

Lamborghini Aventador ФОТО: HANDOUT/REUTERS

Бизнес помог Ферруччо выбиться в люди. В какой-то момент он смог позволить себе Ferrari. Но его не устраивало сцепление, поэтому он рассказал об этой проблеме главе компании — Энцо Феррари. Но тот отправил соотечественника восвояси, заявив, что он просто ничего не понимает в спорткарах. Оскорбившись, Ферруччо решил создать собственную спортивную машину — так началась история автомобильной компании Lamborghini.

Игральные карты

В XX веке Nintendo владела таксопарком, отелем и кафе, что привело компанию к кризису.

Японская компания Nintendo берет начало в 1889-м. Ее название с японского переводится как «небеса благословляют тяжелую работу». Все началось с семейного бизнеса по выпуску игральных карт, разукрашиваемых вручную. Как это часто бывает в стране восходящего солнца, дело стало семейным. Сыновья наследовали компанию от отцов. Дочерям подыскивали мужей, в котором видели достойного продолжателя не только рода, но и дела. Супруг брал фамилию жены.

В 60-х на место руководителя пришел Хироси Ямаути, Стоя перед умирающим дедом (отец не был вовлечен в жизнь компании. — Прим. ред.), передающим ему бразды правления, мужчина получил благословение на свободу в управлении Nintendo. Новый управляющий повел организацию по новому пути. Он пытался заниматься гостиничным бизнесом, открыл таксопарк и кафе. Но ни один из этих проектов не принес Nintendo успеха. Начался кризис.

Игра Super ФОТО: Nintendo

70-е ознаменовали для Nintendo новую веху. Компания сфокусировалась на производстве механических, а затем электронных игрушек. С развитием технологий игровые системы Nintendo усложнились и в какой-то момент дело дошло до игровых консолей.

Не все новинки оказывались успешны. Например, в 1994-м Nintendo выпустила шлем виртуальной реальности, от которой у игроков болела шея. Продукт провалился. Но Nintendo уверенно шла вперед, и сегодня по праву считается одним из самых известных японских брендов с поклонниками по всему миру. Nintendo XXI века — один из крупнейших представителей игровой индустрии.

Сеть бакалейных лавок

До Томаса Липтона чай могли позволить себе только состоятельные люди.

Томас Липтон родился в семье ирландских иммигрантов в Глазго в 1848-м. Его отец владел бакалейной лавкой, где сын помогал ему с пяти лет. Когда Томас стал подростком, умерли его сестра и брат. Мальчик бросил школу и уехал на заработки в США, где брался за любую работу. Позже Томас устроился в супермаркет. Работая там, он подглядел принципы функционирования большого магазина.

В 1871-м Томас вернулся в Глазго, с собой у него были приобретенные знания и 100 фунтов стерлингов. На родине он открыл собственную бакалейную лавку, где работал одновременно закупщиком, продавцом и управляющим. Лавка Липтона привлекала покупателей доступными ценами и красивым оформлением. Томас Липтон умело пользовался маркетингом для улучшения продаж. Например, как-то раз он завел в магазин самую большую головку сыра. У магазина выстроилась очередь покупателей.

Чай Lipton ФОТО: Shutterstock

Осознавая необходимость маркетинга для бизнеса, Липтон понимал насколько важен ассортимент товаров. В XIX веке чай считался привилегией богатых. Имеющий опыт в поставках предприниматель упростил транспортировку чая — к нему его доставляли не в деревянных ящиках, а расфасованным. Позже Липтон сфокусировался именно на этом товаре, сделав чай доступным для всех. Так началась история чайной компании Lipton.

Швейные машинки

Компания Toyota выросла из научных достижений Сакити Тойоды — «японского Томаса Эдисона».

Основателем автомобильной компании считается Киитиро Тойода — сын Сакити Тойоды. Однако его роль в судьбе компании была не менее важна. Сакити родился в крестьянской семье, где мать работала на ткацком станке. Будущий изобретатель видел, с каким трудом людям дается обращение с ним. Повзрослев, юноша изобрел собственный ткацкий станок и основал компанию Toyoda Enterprise.

С течением времени он улучшал станок, пока не создал автоматический. Сегодня, на фоне популярности автомобилей Toyota легко недооценить вклад Сакити в мировую науку и автопром. Однако современники считали этого человека японским Томасом Эдисоном. Позже о новинке узнала британская мануфактура, которая в дальнейшем выкупила у Сакити патент.

Toyota ФОТО: Deutzmann / deutzmann.net / imago/Deutzmann

Киитиро Тойода открыл в компании отца автомобильный департамент. Первое время он покупал американские и европейские машины и разбирал их. Спустя несколько лет с конвейера сошла первая легковушка Model A1 и грузовик с тем же названием. Так началась история автомобильной компании Toyota. Сегодня о «рабочем» прошлом компании напоминает логотип с изображением вдетой нитки в игольное ушко, который появился в 1936-м. Вместе с ним Toyoda стала Toyota, потому что второй вариант написания на японском требует восемь иероглифов, что считается счастливым.

Галоши и телевизоры

В XX веке Nokia выпускала кабели, телевизоры и галоши.

История компании Nokia берет начало с объединения трех заводов в 1865-м: по производству кабелей, резины и принадлежащей российско-финскому предпринимателю Фредерику Идестаму бумажная фабрика. Последнего сегодня принято считать основателем Nokia. Все вместе они выпускали ряд товаров: от галош до телевизоров.

В 1979-м Nokia начала сотрудничество с крупнейшим скандинавским производителем цветных телевизоров. Позже компания запустила первую в мире сотовую систему. Она соединяла Швецию, Финляндию, Данию и Норвегию. Затем свет увидел автомобильный телефон весом десять килограммов. Компания стала активно выпускать электронику.

В конце 80-х наступил спад мировой экономики. Nokia отказалась от производства ряда товаров, выбрав развитие в сфере новых технологий. В том числе — телекоммуникации. Так началась история компании Nokia по производству сотовых телефонов.

Nokia 6310 ФОТО: Nokia