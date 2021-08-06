ФОТО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Полиция с собакой проверила на наркотики подозрительного водителя в Теллискиви

В четверг вечером портал Elu24 получил снимки с перекрестка улиц Теллискиви и Ристику, где читатель стал свидетелем того, как полиция остановила автомобиль Toyota. Он заметил, что полиция прибыла усиленным составом.

По словам читателя, водителя посадили в полицейский микроавтобус, а затем запустили в его машину служебную собаку, которая обследовала автомобиль. «Человек, которого посадили в полицейскую машину, задрожал», - рассказал он. Спустя некоторое время, когда читатель уже возвращался с пробежки, полиция все еще была на том же месте.

По словам представителя полиции Керли Вирк, автомобиль Toyota действительно проверяли на улице Теллискиви в четверг вечером. «Экспресс-тест, сделанный на месте, показал, что водитель мог употреблять наркотики», - пояснила она.

«Водитель был доставлен в медицинское учреждение для выявления наркотического опьянения», - уточнила Вирк. «Когда будет получен ответ экспертизы, полиция примет решение о дальнейших действиях».