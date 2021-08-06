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НЕОЖИДАННО! ⟩ Эстонская жена австралийского стриптизера кардинально изменилась

Triinu Liis McNairn ФОТО: Instagram

Некоторое время назад Трийну Лийс МакНэрн решила перекрасить волосы в рыжий оттенок, а теперь ее можно увидеть с каштановыми локанами.

Трийну Лийс рассказала Elu24, что ей нравится время от времени обновлять свою внешность.

Я всегда была непостоянной в плане волос. Они были синими, синими и красными одновременно, карамельными, светлыми, черными, лиловыми, розовыми - только скажи,

- сказала она.

Мой ангел волос Кади Плоом - настоящий воин, потому что ей все время приходится выполнять мои сумасшедшие желания. Я тебя обожаю! 😅,

- написала Трийну Лийс в своем посте.

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