ОНИ ЕСТЬ В КАЖДОМ ДОМЕ ⟩ Пять потенциально ядовитых продуктов на вашей кухне

Список потенциально ядовитых продуктов составило издание Mirror. Его возглавляет ревень, листья которого по-настоящему ядовиты. В них есть щавелевая кислота, передозировка которой приводит к оксалатной нефропатии — отложению солей в почках, приводящему к почечной недостаточности. Проблемы с дыханием, припадки, даже смерть — все это может вызвать употребление в пищу листьев ревеня. Их есть не надо, ешьте только черешки.

Фасоль прекрасна в горячих и холодных блюдах, но содержит белки лектины, убивающие клетки желудка. Чтобы нейтрализовать их действие, нужно замачивать фасоль перед готовкой. Фасоль из банки опасности не представляет: она уже замочена.

Картофель опасен, если он все еще зеленый — а такие можно встретить и в супермаркете. Зеленый токсин может вызвать расстройство желудка и привести к коме и даже смерти. Ядовиты также листья и стебли картофеля. Орехи кешью сами по себе не вредны, а вот в их скорлупе есть анакардовая кислота, способная приводить к ожогам и как минимум к расстройству желудка, а также смертельный элемент урушиол, содержащийся также в ядовитом плюще.