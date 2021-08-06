ОНИ ЕСТЬ В КАЖДОМ ДОМЕ ⟩ Пять потенциально ядовитых продуктов на вашей кухне
Некоторые продукты на вашей кухне могут и отравить, и убить — все дело в особенностях их употребления.
Некоторые продукты на вашей кухне могут и отравить, и убить — все дело в особенностях их употребления.
Список потенциально ядовитых продуктов составило издание Mirror. Его возглавляет ревень, листья которого по-настоящему ядовиты. В них есть щавелевая кислота, передозировка которой приводит к оксалатной нефропатии — отложению солей в почках, приводящему к почечной недостаточности. Проблемы с дыханием, припадки, даже смерть — все это может вызвать употребление в пищу листьев ревеня. Их есть не надо, ешьте только черешки.
Фасоль прекрасна в горячих и холодных блюдах, но содержит белки лектины, убивающие клетки желудка. Чтобы нейтрализовать их действие, нужно замачивать фасоль перед готовкой. Фасоль из банки опасности не представляет: она уже замочена.
Картофель опасен, если он все еще зеленый — а такие можно встретить и в супермаркете. Зеленый токсин может вызвать расстройство желудка и привести к коме и даже смерти. Ядовиты также листья и стебли картофеля. Орехи кешью сами по себе не вредны, а вот в их скорлупе есть анакардовая кислота, способная приводить к ожогам и как минимум к расстройству желудка, а также смертельный элемент урушиол, содержащийся также в ядовитом плюще.
Сырая рыба тунец способна, в свою очередь, привести к отравлению ртутью. Особенно эта рыба опасна для детей и беременных женщин, но при накоплении в организме способна вызвать боли, высокое давление и другие проблемы со здоровьем не только у них.