ГАЛЕРЕЯ ⟩ Началось! В Нарве стартовал первый фестиваль, куда впускают только вакцинированных и по qr-коду

Это первое масштабное трехдневное мероприятие, на которое распространяется правило - либо 50 участников, либо все должны быть вакцинированы или сдать на мест эксресс-тест на коронавирус и получить негативный результат. Переболевшие коронавирусом тоже допускаются при наличии соответствующего qr-кода. При небольшом скоплении людей двое сотрудников, проводящие экспресс-тесты и контролирующие qr-коды, вполне справлялись со своей работой, но при очереди от 100 человек и более каждому гостю придется довольно долго ожидать в очереди - около часа. И 15 дополнительных минут еще понадобится тем, кто сдает тест на месте. Им выдают свой собственный номер, и через 15 минут по номеру они могут узнать результат теста. Если он негативный - человеку разрешается находиться на фестивале до 48 часов и ему выдается соответствующий браслет, после нужно повторно сдавать экспресс-тест на коронавирус, все они на Station Narva сдаются бесплатно.

Коронатестирование перед входом на фестиваль. Экспресс-вариант. ФОТО: Konstantin Sednev

Те, у кого действующий сертификат вакцинации или документ о том, что человек переболел этим вирусом, получают возможность беспрепятственного пребывания на фестивале на три дня и повторные проверки для них не делаются. Браслеты двух разных групп людей отличаются для удобства контроля.

Я показал паспорт вакцинации, а вот моя коллега Ксения сдавала экспресс-тест на коронавирус, получила негативный результат и может 48 часов наслаждаться фестивалем. Поскольку первый день был больше торжественно-ознакомительным и в нем участвовали местные политики, журналисты и организаторы, браслеты особо не проверяли. Но в пятницу и субботу контроль будет вестись более строго. И в субботу придется Ксении повторно сходить на тестирование.

Всё это означает для любителей повеселиться лишь непривычные очереди и необходимость приходить на шоу значительно заранее, чтобы успеть к выходу полюбившихся артистов или спикеров.

Также у входа в Нарвский замок в дни фестиваля работает вакцинационный автобус, рядом с которым и внутри него в первый вечер мы не увидели ни одного желающего привиться от этой страшной болезни.