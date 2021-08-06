КУДА УШЛА КРАСОТА? ⟩ Папарацци подловили сильно неухоженную Кэмерон Диас на прогулке с дочерью

Неухоженную 48-летнюю звезду подловили папарацци в Беверли-Хиллз, когда она возвращалась с полуторагодовалой дочерью с занятий по плаванию. Фотографии публикует Wday.ru.

Вид малышки умилил поклонников, а вот голливудскую красавицу узнали с трудом. Просто одетая, в черном сарафане, без макияжа и с небрежной прической, в одной руке — большая сумка, в другой она держала дочку Рэддикс. Девочку тут же окрестили милашкой.

К завершившей в 2014-м кинокарьеру актрисе предъявили претензии о несоответствии голливудским стандартам. Несмотря на удивление поклонников и их заявления о том, что звезда «Ангелов Чарли» резко постарела — заметны морщины и оплывший овал лица — нашлись и защитники естественности. Они поддержали любимицу в стремлении посвятить себя семье и необязательном следовании общепринятым канонам красоты, позволив ей быть обычной замужней женщиной.