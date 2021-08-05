ФОТО ⟩ Таллиннский романтик поздравил возлюбленную с праздником и признался в любви весьма необычным способом

Анечка, с днем рождения! Самое большое счастье - это любить тебя!

- говорится на баннере.

Конечно, на большом плакате есть изображение женщины, и ее имя пользователя в Instagram @dotonaanna.

Девушка на баннере - Анна Дытына, которая немного знакома публике. Анна, имеющая музыкальное образование, является участницей Камерного хора Эстонской филармонии и педагогом по вокалу в Русском театре. В 2007 году Дытына также участвовала в программе «Эстония ищет суперзвезду», где дошла до полуфинала, но не попала в число лучших.

Анна рассказала порталу Limon.ee, что для нее это стало полной неожиданностью, но приятной.

Я не состою ни с кем в отношениях, свободная и красивая женщина. Это очень романтический жест от мужчины, который старается завоевать моё сердце. Я была поражена и для меня это поступок настоящего мужчины, такие поступки большая редкость,

- сказала она.

Подобные проявления любви случались и раньше - в начале 2020 года член Рийгикогу и бывший мэр Йыхви Мартин Репинский заказал большой баннер, который висел в самом центре Йыхви, на котором признался в любви к своей невесте Екатерине Васильевой.