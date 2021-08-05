ВИДЕО ⟩ Ужасы нашего городка: в Тарту курьеры Wolt напали на мужчину и отобрали у него сумку

Драка произошла вечером около дома по адресу Туру, 13.

Видео начинается с забавных кадров: трое мужчин, двое из которых курьеры Wolt, сражаются за одну сумку. «Ты только что украл мою сумку, отдай мне мою сумку, мне надо идти на работу», - говорит на английском мужчина в кожаной куртке.

Один курьер Wolt начинает звонить в полицию, но владелец сумки не хочет, чтобы он это делал. «Не вызывай копов, отдай мою сумку миром!» Создается впечатление, что мужчина должен курьерам Wolt, поэтому сумку у него отобрали насильно. В итоге курьеры Wolt отвоевывают сумку, а мужчина, тоже на нее претендовавший, уезжает на электровелосипеде.

По словам очевидца Михкеля (имя изменено, настоящее известно редакции), невозможно было понять, с чего все началось. «В какой-то момент я услышал хлопок, но не знаю, въехал ли это велосипедист в машину, может, было по-другому, - рассказывает Михкель. - Кажется, эти курьеры кричали парню в кожаной куртке, что он, похоже, повредил их машину и требовали денег. Потом они отобрали у него сумку, я видел и выпавший телефон. Поскольку мужчина на велосипеде отказался платить им, сумку курьеры в конце концов у него отобрали».

По словам Михкеля, ситуация закончилась очень быстро, и все разъехались.

Представитель Wolt сказал, что фирма приняла решение о расторжении трудовых договоров с курьерами, которые вели себя недостойно. По словам Саймона Рунцхаймера, бизнес-менеджера Wolt в странах Балтии, посмотрев видео, он немедленно начал внутреннее расследование. «Судя по информации, которую мы смогли собрать, люди на видео спорили на личную тему. В компании Wolt мы не можем принять и оправдать подобное поведение наших работников, мы категорически не терпим любого оскорбляющего других и дискриминационного поведения. После разговора с обоими курьерами мы решили расторгнуть с ними договор о подряде», - прокомментировал случившееся Рунцхаймер.