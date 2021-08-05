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ВИДЕО ⟩ Пугачева в белоснежном одеянии лишила фанатов дара речи одним взглядом

Алла Пугачева ФОТО: Инстаграм

Алла Пугачева привыкла удивлять своих поклонников. И очередной образ, в котором предстала Примадонна на кадрах, снятых Максимом Галкиным, вновь поверг в изумление многомиллионную аудиторию звездной семьи, передает teleprogramma.pro.

72-летняя Алла Борисовна для праздника в кругу родных нарядилась в струящиеся белые одежды – кипенную блузку и юбку в мелкий нежный цветочек. Позируя мужу в ретроавтомобиле, украшенном дарами флоры, Пугачева буквально одним взглядом сразила подписчиков Галкина – ее бездонные голубые глаза многих просто лишили дара речи.

Этот эфемерный воздушный образ оказался прямой противоположностью предыдущего неожиданного аутфита звезды. Алла Пугачева позировала своей старшей дочке, Кристине Орбакайте, в деловом брючном костюме мужского кроя, с галстуком и шляпой. Поскольку Примадонна пребывает в отличной форме и очень постройнела, она старается регулярно экспериментировать со стилями.

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