Певице МакSим запретили ходить после пребывания в коме
Врачи запретили певице Марине Максимовой (МакSим) ходить. Об этом рассказала генеральный менеджер исполнительницы Маргарита Соколова.
Врачи запретили певице Марине Максимовой (МакSим) ходить. Об этом рассказала генеральный менеджер исполнительницы Маргарита Соколова.
Как оказалось, запрет докторов носит временный характер.
«Пробовать ходить врачи ей пока запрещают», - сообщила менеджер.
Врачи говорят в один голос, что самое опасное для здоровья позади. Певица дышит с кислородной маской и полностью пришла в себя.
Звезда спешит встать, но пока может только самостоятельно сидеть и свешивать ноги с кровати. Исполнительнице назначили специальное питание, пишет «СтарХит».
О том, что МакSим пошла на поправку, стало известно накануне. Напомним, певица несколько недель находилась в коме.