Певице МакSим запретили ходить после пребывания в коме

Как оказалось, запрет докторов носит временный характер.

«Пробовать ходить врачи ей пока запрещают», - сообщила менеджер.

Врачи говорят в один голос, что самое опасное для здоровья позади. Певица дышит с кислородной маской и полностью пришла в себя.

Звезда спешит встать, но пока может только самостоятельно сидеть и свешивать ноги с кровати. Исполнительнице назначили специальное питание, пишет «СтарХит».