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Певице МакSим запретили ходить после пребывания в коме

Певица МакSим. ФОТО: Инстаграм

Врачи запретили певице Марине Максимовой (МакSим) ходить. Об этом рассказала генеральный менеджер исполнительницы Маргарита Соколова.

Как оказалось, запрет докторов носит временный характер.

«Пробовать ходить врачи ей пока запрещают», - сообщила менеджер.

Врачи говорят в один голос, что самое опасное для здоровья позади. Певица дышит с кислородной маской и полностью пришла в себя.

Звезда спешит встать, но пока может только самостоятельно сидеть и свешивать ноги с кровати. Исполнительнице назначили специальное питание, пишет «СтарХит».

О том, что МакSим пошла на поправку, стало известно накануне. Напомним, певица несколько недель находилась в коме.

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