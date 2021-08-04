ФОТО ⟩ Вау! Город Хаапсалу подарил землю под застройку олимпийской чемпионке Катрине Лехис!

Сегодня в Хаапсалуской городской управе прошла внеочередная сессия, на повестке дня которой был только один пункт: «Признание спортивных достижений».

Катрина Лехис привезла в Эстонию бронзовую медаль в индивидуальной шпаге и золотую медаль в командном соревновании по фехтованию, завоеванные на Олимпийских играх в Токио.

Для тренеров Лехис также есть бонусы, но они хотели подарить фехтовальщице что-то особенное. Поэтому городские власти решили преподнести ей жилой участок площадью 1855 квадратных метров по адресу улица Паралепа, 14.

«Найти средства для таких важных событий в городе Хаапсалу не проблема», - сообщил совету перед голосованием мэр Хаапсалу Урмас Суклес.

Законопроект сегодня был принят единогласно, дополнительных вопросов у членов совета не возникло.

Elu24 отправился в Хаапсалу, чтобы узнать, как выглядит участок.

Мы думали, что нас ждет ухоженный газон, но когда мы приехали, открылась совсем другая картина.

Участок рядом со старой железной дорогой засажен великолепными большими соснами, и построить там дом сразу просто невозможно. Однако, если заглянуть в будущее, есть вероятность, что однажды поезд снова будет курсировать по этому участку.

Участок земли в Хаапсалу, подаренный Катрине Лехис. ФОТО: Heveli Veersalu/ Elu24

В этом живописном месте есть все необходимое для поддержания хорошей формы: утренняя пробежка по тропе здоровья Паралепа, прогулка по пляжу или даже отдых в спа Fra Mare.

Участок земли в Хаапсалу, подаренный Катрине Лехис. ФОТО: Heveli Veersalu/ Elu24

Если посмотреть на кадастровую карту Земельного департамента, можно предположить, что город планирует новую застройку в районе, где расположен участок Лехис.