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ФОТО ⟩ Эстонская телеведущая о своей матери, с которой проводит лето: она - лучшая подруга!

Кети Уйбомяги с матерью ФОТО: Karen Härms

Эстонская телеведущая и актриса Кети Уйбомяги опубликовала в Instagram фото, на котором позирует с матерью во время летнего путешествия.

Мать наслаждается совместным отпуском с тремя дочерьми. Всегда позитивная Кети написала несколько нежных слов о своей маме в Instagram.

Мне очень повезло с мамой. Я не представляю, как у нее получилось вырастить троих дочерей так, что она точно является лучшей подругой для каждой из нас,

- пишет блондинка.

Кети также решила вспомнить уходящее лето.

Этим летом я побывала на всех мероприятиях вместе с мамой, и от нее исходит еще больше больше энергии, чем от меня. Она умная, очень веселая, красивая и, кроме того, всегда может дать лучший совет,

- написала она.

Смотри фото!

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