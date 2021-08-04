ФОТО ⟩ Эстонская телеведущая о своей матери, с которой проводит лето: она - лучшая подруга!
Эстонская телеведущая и актриса Кети Уйбомяги опубликовала в Instagram фото, на котором позирует с матерью во время летнего путешествия.
Эстонская телеведущая и актриса Кети Уйбомяги опубликовала в Instagram фото, на котором позирует с матерью во время летнего путешествия.
Мать наслаждается совместным отпуском с тремя дочерьми. Всегда позитивная Кети написала несколько нежных слов о своей маме в Instagram.
- пишет блондинка.
Кети также решила вспомнить уходящее лето.
- написала она.
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