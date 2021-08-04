Ткемали, тартар или майонез: какой соус вам нужен по знаку Зодиака

Итак, узнаем, с каким именно соусом нужно подавать, к примеру, мясо.

Овен – чесночный

Прекрасный соус на основе майонеза или йогурта. Овны – люди страстные, они не знают преград, а если таковые и появятся на их пути, будьте уверенны – они моментально исчезнут. Важно сказать, что Овны умеют получать удовольствие не только от результатов, но и от процессов в которых учувствуют. Приготовьте для них чесночный соус, количество чеснока – личное дело каждого.

Телец – майонез

Конечно, лучше домашний майонез и обязательно приготовленный с любовью. Тельцы вообще обожают все, что связано с домом и уютом, они преданные семьянины, в большей своей части, и всегда спешат к родным и близким.

Близнецы – "Тысяча островов"

В этом классическом соусе намешано многое – майонез, кетчуп, всевозможный перец. Как и личность Близнецов: с ними нужно быть осторожными, ведь под маской "Сильный характер" может скрываться резкая апатия ко всему и неуравновешенность. Соусом "Тысяч островов" стоит приправить салаты, с ним они станут вкуснее.

Рак – томатный соус, кетчуп

Сложные, загадочные, нестабильные – такую общую черту часто приписывают Ракам. Но вместе с этим, Раки обладают невероятной интуицией, позавидовать которой может каждый. Эти люди высоко ценят себя и свое здоровье, поэтому выберут томатный соус, где не будет ничего вредного – только самые полезные ингредиенты.

Лев – соевый

Для многих этот соус так и не стал чем-то обязательным на столе, его все-таки нужно знать, как применять. Вот так и Львы, настойчиво врываются с советами в чужое пространство, даже если их об этом никто не просил. Но стоит отметить, что Львы – люди надежные, они не позволят себе кого-то подвести. Собственно, как и соевый соус – всегда прекрасное дополнение к блюдам азиатской кухни.

Дева – винегрет

Классический французский соус на основе белого винного уксуса, горчицы и оливкового масла, пропорции которых тщательно выверены. Как, собственно, у жизни Дев: они всегда знают, что им делать, как отвечать на вопросы, рассчитывают каждый свой шаг. Причина такой жизненной позиции проста – Дева не любит проигрывать и с огромным трудом признает поражение.

Весы – бешамель

Белоснежный соус с красивой текстурой – Весы тоже любят все красивое вокруг и неуклонно к этому стремятся. Бешамель прекрасно дополнит грибы и макароны, рыбу и свинину, как и Весы могут украсить любую компанию. Ведь умение найти мудрые слова поддержки Весам не занимать.

Скорпион – аджика

Кавказский соус, остроту которой придает каждая хозяйка по своему вкусу. Те, кто любят аджику, предпочитают очень острую. Этот соус прекрасно характеризует амбициозных Скорпионов, которые в своих порывах не всегда доводят дело до конца.

Стрелец – клюквенный соус

Да, тот самый, который подают к дичи. Очень изысканный, кисло-сладкий. Стрельцы любят получать удовольствие от всего и еда, как мы понимаем, тоже входит в этот список. Очень многие опасаются Стрельцов, ведь они рубят правду в глаза, не боясь обид в свой адрес. Главное, не ограничивать их свободу ну и приготовить для них клюквенный соус.

Козерог – ткемали

Кисло-сладкий соус – практически, как Козероги. В том смысле, что принять их сущность для многих – непростая задача. Ну вот сложно же быть рядом с человеком, для которого существует только его мнение. Вместе с этим, когда вам все-таки удалось хорошо узнать вашего Козерога, вы убедитесь – надежней и порядочней людей найти сложно.

Водолей – тартар

Достаточно оригинальный для многих соус. На основе майонеза (не магазинного) с добавлением зелени, каперсов. Другое дело, что рыба с ним прекрасна. То есть нужно знать, с чем этот тартар подавать. Как и Водолеи – люди загадочные во всех смыслах, то они активны до безумия, то резко проявляют инфантильность. К этим людям нужен особый подход однозначно.

Рыбы – песто