Ткемали, тартар или майонез: какой соус вам нужен по знаку Зодиака

Итак, узнаем, с каким именно соусом нужно подавать, к примеру, мясо.
Прекрасный соус на основе майонеза или йогурта. Овны – люди страстные, они не знают преград, а если таковые и появятся на их пути, будьте уверенны – они моментально исчезнут. Важно сказать, что Овны умеют получать удовольствие не только от результатов, но и от процессов в которых учувствуют. Приготовьте для них чесночный соус, количество чеснока – личное дело каждого.
Конечно, лучше домашний майонез и обязательно приготовленный с любовью. Тельцы вообще обожают все, что связано с домом и уютом, они преданные семьянины, в большей своей части, и всегда спешат к родным и близким.
Близнецы – "Тысяча островов"
В этом классическом соусе намешано многое – майонез, кетчуп, всевозможный перец. Как и личность Близнецов: с ними нужно быть осторожными, ведь под маской "Сильный характер" может скрываться резкая апатия ко всему и неуравновешенность. Соусом "Тысяч островов" стоит приправить салаты, с ним они станут вкуснее.
Рак – томатный соус, кетчуп
Сложные, загадочные, нестабильные – такую общую черту часто приписывают Ракам. Но вместе с этим, Раки обладают невероятной интуицией, позавидовать которой может каждый. Эти люди высоко ценят себя и свое здоровье, поэтому выберут томатный соус, где не будет ничего вредного – только самые полезные ингредиенты.
Для многих этот соус так и не стал чем-то обязательным на столе, его все-таки нужно знать, как применять. Вот так и Львы, настойчиво врываются с советами в чужое пространство, даже если их об этом никто не просил. Но стоит отметить, что Львы – люди надежные, они не позволят себе кого-то подвести. Собственно, как и соевый соус – всегда прекрасное дополнение к блюдам азиатской кухни.
Классический французский соус на основе белого винного уксуса, горчицы и оливкового масла, пропорции которых тщательно выверены. Как, собственно, у жизни Дев: они всегда знают, что им делать, как отвечать на вопросы, рассчитывают каждый свой шаг. Причина такой жизненной позиции проста – Дева не любит проигрывать и с огромным трудом признает поражение.
Белоснежный соус с красивой текстурой – Весы тоже любят все красивое вокруг и неуклонно к этому стремятся. Бешамель прекрасно дополнит грибы и макароны, рыбу и свинину, как и Весы могут украсить любую компанию. Ведь умение найти мудрые слова поддержки Весам не занимать.
Кавказский соус, остроту которой придает каждая хозяйка по своему вкусу. Те, кто любят аджику, предпочитают очень острую. Этот соус прекрасно характеризует амбициозных Скорпионов, которые в своих порывах не всегда доводят дело до конца.
Стрелец – клюквенный соус
Да, тот самый, который подают к дичи. Очень изысканный, кисло-сладкий. Стрельцы любят получать удовольствие от всего и еда, как мы понимаем, тоже входит в этот список. Очень многие опасаются Стрельцов, ведь они рубят правду в глаза, не боясь обид в свой адрес. Главное, не ограничивать их свободу ну и приготовить для них клюквенный соус.
Кисло-сладкий соус – практически, как Козероги. В том смысле, что принять их сущность для многих – непростая задача. Ну вот сложно же быть рядом с человеком, для которого существует только его мнение. Вместе с этим, когда вам все-таки удалось хорошо узнать вашего Козерога, вы убедитесь – надежней и порядочней людей найти сложно.
Достаточно оригинальный для многих соус. На основе майонеза (не магазинного) с добавлением зелени, каперсов. Другое дело, что рыба с ним прекрасна. То есть нужно знать, с чем этот тартар подавать. Как и Водолеи – люди загадочные во всех смыслах, то они активны до безумия, то резко проявляют инфантильность. К этим людям нужен особый подход однозначно.
Пожалуй, самый яркий соус. Равных песто нет. Он красивый и ароматный. Рыбы тоже привлекательные натуры, их загадочность и неопределенность влечет многих. Другое дело, уверенности бы Рыбам побольше, тогда и результаты от их действий были бы заметней.