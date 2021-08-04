Любовь и манипуляции: как Меган Маркл переступала через своих мужчин ради успеха?

Меган Маркл никогда не могла похвастаться безупречной репутацией. До того как познакомиться с принцем Гарри, актриса с легкостью снималась в откровенных сценах и встречалась с успешными мужчинами. Разумеется, после помолвки с внуком Елизаветы II бурная молодость подошла к концу.

Однако западные журналисты легко раскопали подробности о прошлом герцогини Сассекской, и они сразу же стали сенсацией. 4 августа Меган исполняется 40 лет, а значит, самое время вспомнить, как раньше жила и кого любила эта противоречивая особа до свадьбы с Гарри.

Тревор Энгельсон

С режиссером и продюсером Тревором Энгельсоном Меган познакомилась еще в 2004 году. Тогда мужчина уже делал успешную карьеру в кино, а 23-летняя Маркл только мечтала о славе. Влюбленный продюсер начал продвигать свою избранницу в индустрии: периодически Меган снималась в популярных сериалах, но только в эпизодах. Разумеется, большими доходами она похвастаться не могла, поэтому в тот период ее полностью содержал Тревор.

Откровенные съемки никогда не были проблемой для Меган ФОТО: скриншот с youtube.com

В конце 2000-х Маркл наконец-то стала получать более-менее заметные роли, да и карьера Энгельсона шла в гору. Ну а в 2011 году влюбленные поженились. Они устроили шикарную церемонию, на которую пригласили несколько десятков гостей.

Уже тогда Тревор мечтал о детях и был готов взять на себя все финансовые расходы, связанные с пополнением в семье. Вот только у Меган были совершенно другие планы: в 2011 году актриса получила одну из ведущих ролей в сериале «Форс-мажоры». Съемки проходили в Канаде, поэтому Маркл пришлось перебраться в Торонто. А вот Энгельсон остался жить и работать в Лос-Анджелесе.

Именно из-за переезда Меган в семье начались проблемы. Супруги практически не виделись, поскольку их рабочие графики не совпадали. К тому же у Маркл появились новые друзья. В итоге в 2013 году влюбленные решили развестись. Как рассказали друзья пары, тогда Тревор был очень подавлен.

«Меган отправила ему кольцо по почте, толком ничего не объяснив. Ее поступок буквально выбил почву из-под ног Тревора. Он очень переживал. Точно знаю, как ему было больно», — делилась подруга семьи Нина Придди.

Несмотря на обиду, Энгельсон не стал устраивать скандалы. Более того, он еще три года финансово обеспечивал Меган по решению суда! От материальной поддержки бывшего мужа актриса отказалась только после знакомства с Гарри.

Разумеется, когда весь мир узнал имя невесты внука королевы, к Тревору было приковано повышенное внимание. Стоит отдать ему должное: продюсер не стал сыпать откровениями в прессе. Вместо этого он пообещал выпустить фильм, частично повествующий о его отношениях с Маркл. В итоге Энгельсону все-таки удалось обрести личное счастье — сейчас режиссер женат и воспитывает двоих детей.

Рори Макилрой