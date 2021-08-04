Любовь и манипуляции: как Меган Маркл переступала через своих мужчин ради успеха?

Меган Маркл — одна из самых обсуждаемых персон мира. И если сейчас герцогиня Сассекская пытается казаться благочестивой дамой, то еще несколько лет назад она с легкостью меняла мужчин, пишет «Стархит».
Меган Маркл никогда не могла похвастаться безупречной репутацией. До того как познакомиться с принцем Гарри, актриса с легкостью снималась в откровенных сценах и встречалась с успешными мужчинами. Разумеется, после помолвки с внуком Елизаветы II бурная молодость подошла к концу.
Однако западные журналисты легко раскопали подробности о прошлом герцогини Сассекской, и они сразу же стали сенсацией. 4 августа Меган исполняется 40 лет, а значит, самое время вспомнить, как раньше жила и кого любила эта противоречивая особа до свадьбы с Гарри.
Тревор Энгельсон
С режиссером и продюсером Тревором Энгельсоном Меган познакомилась еще в 2004 году. Тогда мужчина уже делал успешную карьеру в кино, а 23-летняя Маркл только мечтала о славе. Влюбленный продюсер начал продвигать свою избранницу в индустрии: периодически Меган снималась в популярных сериалах, но только в эпизодах. Разумеется, большими доходами она похвастаться не могла, поэтому в тот период ее полностью содержал Тревор.
В конце 2000-х Маркл наконец-то стала получать более-менее заметные роли, да и карьера Энгельсона шла в гору. Ну а в 2011 году влюбленные поженились. Они устроили шикарную церемонию, на которую пригласили несколько десятков гостей.
Уже тогда Тревор мечтал о детях и был готов взять на себя все финансовые расходы, связанные с пополнением в семье. Вот только у Меган были совершенно другие планы: в 2011 году актриса получила одну из ведущих ролей в сериале «Форс-мажоры». Съемки проходили в Канаде, поэтому Маркл пришлось перебраться в Торонто. А вот Энгельсон остался жить и работать в Лос-Анджелесе.
Именно из-за переезда Меган в семье начались проблемы. Супруги практически не виделись, поскольку их рабочие графики не совпадали. К тому же у Маркл появились новые друзья. В итоге в 2013 году влюбленные решили развестись. Как рассказали друзья пары, тогда Тревор был очень подавлен.
«Меган отправила ему кольцо по почте, толком ничего не объяснив. Ее поступок буквально выбил почву из-под ног Тревора. Он очень переживал. Точно знаю, как ему было больно», — делилась подруга семьи Нина Придди.
Несмотря на обиду, Энгельсон не стал устраивать скандалы. Более того, он еще три года финансово обеспечивал Меган по решению суда! От материальной поддержки бывшего мужа актриса отказалась только после знакомства с Гарри.
Разумеется, когда весь мир узнал имя невесты внука королевы, к Тревору было приковано повышенное внимание. Стоит отдать ему должное: продюсер не стал сыпать откровениями в прессе. Вместо этого он пообещал выпустить фильм, частично повествующий о его отношениях с Маркл. В итоге Энгельсону все-таки удалось обрести личное счастье — сейчас режиссер женат и воспитывает двоих детей.
Рори Макилрой
Рори — один из самых известных гольфистов мира, успешный спортсмен с миллионными гонорарами. Разумеется, он входил в число самых завидных холостяков Европы. Меган познакомилась с Макилроем во время съемок ролика для Ice Bucket Challenge. Сразу же после публикации видео появились слухи о романе звезд. К тому моменту Маркл уже оформила развод и была абсолютно свободна.
В следующие пару месяцев Меган и Рори видели во время совместного отдыха в ресторанах Дублина. Разумеется, сами влюбленные свой роман никак не комментировал. Спустя какое-то время выяснилось, что они и вовсе расстались. Инсайдеры утверждали, что Маркл просто не готова к серьезным отношениям.
Кори Витиелло
Если отношения с Рори Макилроем многие фанаты Меган считают фейковыми, то роман с шеф-поваром Кори Витиелло действительно был! Влюбленные познакомились в 2014 году. Маркл посетила один из ресторанов Витиелло и осталась в полном восторге от его кулинарных способностей. Вскоре их общение стало носить романтический характер.
Кори являлся одним из самых популярных поваров в Канаде, был знаком со многими звездами. А вот Меган тогда еще считалась малоизвестной артисткой. Разумеется, роман с Витиелло открыл перед ней новые двери. Девушка стала вхожа в высшее общество Торонто.
Казалось, что дело идет к свадьбе, ведь Кори даже познакомил избранницу со своими родителями, но в 2016 году Меган решила расстаться с бойфрендом. Как стало известно позднее, Маркл потеряла голову от принца Гарри, и именно ради этих отношений порвала с Витиелло. Сам шеф-повар свою связь с герцогиней Сассекской никогда не комментировал, а вот его мама была куда более словоохотлива.
«Она очень умная, яркая, внимательная и искренняя девушка. Мы прекрасно провели время вместе. Королевской семье и Британии очень повезло с ней», — рассказывала родительница Кори.
Мэтт Кардл
Вспомним и про еще один роман, который приписывали Меган. В 2015 году победитель шоу X Factor решил подписаться на Маркл в Instagram. Тогда он как раз смотрел сериал «Форс-мажоры», особенно отмечая игру Меган. Каково же было удивление певца, когда артистка сама отправила ему сообщение.
«Мэтт был очень польщен. Они начали болтать онлайн, а потом она предложила встретиться лично», — рассказал один из друзей артиста.
Звезды общались еще несколько недель, но именно в тот период Кардл влюбился в другую девушку, о чем честно сообщил Меган. Пикантности этой истории придает то, что в данный период Маркл встречалась с Кори Витиелло.
Как утверждали друзья Меган, тогда она была буквально одержима идеей знакомства с влиятельным британцем, и популярный певец вполне соответствовал ее желаниям. В итоге, как все мы знаем, мечта Маркл об успешном англичанине исполнилась, да так, что ее имя стало известно всему миру.
Принц Гарри
И, конечно, венчает список имя Гарри. Эта история и так известна во всех подробностях, поэтому остановимся лишь на нескольких момента. Меган и Гарри познакомились через общих друзей: звездам устроили свидание вслепую, и уже на первой встрече они поняли, что созданы друг для друга. Позднее Маркл много раз заявляла, что даже не подозревала о родственных связях своего бойфренда. Вот только фанатам удалось поймать ее на лжи: еще в 2014 году в своем микроблоге будущая герцогиня восхищалась стилем членов английской королевской семьи.
Так или иначе, Гарри влюбился, да так сильно, что спустя несколько месяцев знакомства решил жениться. Разумеется, королева была недовольна выбором внука, но, памятуя о трагической ситуации принцессы Дианы и Чарльза, не стала мешать Гарри. Брак герцога и герцогини Сассекских обернулся самым громким скандалом в истории королевской семьи: принц отрекся от полномочий, поссорился чуть ли не со всеми родственниками и переехал в США.
Сейчас Гарри и Меган воспитывают двоих детей. Несмотря на постоянные обвинения в корысти, рядом с мужем Маркл выглядит очень счастливой. Так что очевидно, что ее поиски идеального мужчины увенчались успехом.