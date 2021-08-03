ВЫПУСКАЯ ПАР ⟩ «Безумная секс-культура» Олимпиады

Немецкая экс-прыгунья в длину Сьюзен Тидтке призналась, что на Олимпийских играх спортсмены часто «сходят с ума» и устраивают пьяные секс-оргии. Однако организаторы Токио-2020 официально запретили спортсменам заниматься сексом на Играх этого лета из-за угрозы коронавируса.
Но бывшая спортсменка Сьюзен Тидтке утверждает, что официальные лица бессильны остановить подпитанные алкоголем шумные игры, которые являются неотъемлемой частью всех игр. Однако в этом году все спортсмены обязаны покинуть олимпийскую деревню после окончания соревнований в своей категории.
Пьяные дебоши – неотъемлемая часть Игр. Запрет на секс в Олимпийской деревне - это смешно,
Тидтке представляла Германию на Играх дважды: в 1992 и 2000 годах. Спортсменку попросили прокомментировать картонные антисекс-кровати для спортсменов в Токио. Вслед за этим она поделилась собственными воспоминаниями:
Спортсмены на Олимпийских играх находятся на пике физической формы. Когда соревнование заканчивается, они хотят высвободить энергию. Тренеры предупреждали, что секс перед соревнованиями может навредить выступлению. Но никогда не было никаких запретов после… Вы всегда слышали, что где-то проходит вечеринка. Порой из-за этого невозможно было уснуть. Одна тусовка сменяла другую, алкоголь течет рекой. Очень многие хотят заняться сексом.
«Здесь много секса», - подтвердила футболистка из США Хоуп Соло (золото в Пекине-2008 и Лондоне-2012) , и добавила:
Я видела, как люди занимались сексом прямо на улице, на траве между зданиями.