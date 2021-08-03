Limon.ee снова на колесах и переезжает в Нарву на три дня: что вытворят сотрудники в этот раз?

Четвертый международный фестиваль Station Narva, который пройдет на этой неделе с 5 по 7 августа, наполнит приграничный город музыкой из Эстонии и из-за рубежа, покажет городское пространство под новым захватывающим углом, предложит обсудить будущее Ида-Вирумаа и познакомит с дачной жизнью.
Главными исполнителями музыкальной программы, которая будет представлена в Нарвском музее и Art Club Ro-Ro, станут: британский первопроходец драм-н-бейса Roni Size и звезды исландской электронной музыки GusGus.
Портал Limon.ee будет работать как на фестивале, так и за его пределами, следите за горячими новостями! Эдгар Гергель и Ксения Васильева поведают о происходящем в Нарве, а всё это чудесно запечатлеет на камеру оператор Константин Седнев.
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