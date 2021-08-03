Вт, 3.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Limon.ee снова на колесах и переезжает в Нарву на три дня: что вытворят сотрудники в этот раз?

Главная сцена фестиваля в этом году будет в Нарвском замке ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

От портала Limon.ee всегда можно ожидать сюрпризов. И эта августовская неделя не станет исключением. Уже 5 августа мы переедем в Нарву на три дня, откуда будем вести горячие репортажи с фестиваля Station Narva, а также проводить уличные опросы с местными жителями и дарить подарки. 

Четвертый международный фестиваль Station Narva, который пройдет на этой неделе с 5 по 7 августа, наполнит приграничный город музыкой из Эстонии и из-за рубежа, покажет городское пространство под новым захватывающим углом, предложит обсудить будущее Ида-Вирумаа и познакомит с дачной жизнью.

Главными исполнителями музыкальной программы, которая будет представлена в Нарвском музее и Art Club Ro-Ro, станут: британский первопроходец драм-н-бейса Roni Size и звезды исландской электронной музыки GusGus.

Портал Limon.ee будет работать как на фестивале, так и за его пределами, следите за горячими новостями! Эдгар Гергель и Ксения Васильева поведают о происходящем в Нарве, а всё это чудесно запечатлеет на камеру оператор Константин Седнев. 

Более подробно о фестивале - ЗДЕСЬ

НАВЕРХ
Back