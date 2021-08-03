Limon.ee снова на колесах и переезжает в Нарву на три дня: что вытворят сотрудники в этот раз?

От портала Limon.ee всегда можно ожидать сюрпризов. И эта августовская неделя не станет исключением. Уже 5 августа мы переедем в Нарву на три дня, откуда будем вести горячие репортажи с фестиваля Station Narva, а также проводить уличные опросы с местными жителями и дарить подарки.