Вт, 3.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз
1

ВИДЕО ⟩ Блогер-миллионник привязал возлюбленную к крыше авто и устроил заезд

Сергей Косенко привязал свою девушку к крыше автомобиля и устроил заезд по улицам Москвы ФОТО: Instagram @sergey_kosenko

Блогер-миллионник Сергей Косенко привязал свою девушку к крыше автомобиля и устроил заезд по улицам Москвы. При этом машиной он управлял одной рукой, так как второй был сцеплен наручниками с рукой девушки. Видео опасного заезда Косенко опубликовал на своей странице в Instagram.

Как поясняет блогер в кадре, заезд — это одно из заданий, которые они проходят вместе с возлюбленной. При этом их не пугает, что подобные действия могут считаться правонарушениями. К слову, опубликованным видео уже заинтересовались сотрудники московской полиции, начавшие проверку по нему.

«Сотрудники московской Госавтоинспекции инициировали проверку по факту видеоролика, размещенного в сети интернет, на котором на крыше движущегося автомобиля привязана девушка», — говорится в сообщении полиции.

Как выяснил 5-tv.ru, автомобиль, на котором блогер и его девушка передвигаются в кадре, принадлежит некой Анастасии Ялковской. По данным на 2 августа, за машиной числится 68 неоплаченных штрафов на сумму 78,5 тысячи рублей. Всего же на авто было совершено более 400 нарушений ПДД, на общую сумму штрафов 619 тысяч рублей.

Сергей Косенко известен тем, что ведет на своем канале шоу «Три шага к чистому кэшу», на блогера подписаны пять миллионов человек. В ролике участвует его девушка по имени Илона.

НАВЕРХ
Back