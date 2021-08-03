ВИДЕО ⟩ Блогер-миллионник привязал возлюбленную к крыше авто и устроил заезд

Как поясняет блогер в кадре, заезд — это одно из заданий, которые они проходят вместе с возлюбленной. При этом их не пугает, что подобные действия могут считаться правонарушениями. К слову, опубликованным видео уже заинтересовались сотрудники московской полиции, начавшие проверку по нему.
«Сотрудники московской Госавтоинспекции инициировали проверку по факту видеоролика, размещенного в сети интернет, на котором на крыше движущегося автомобиля привязана девушка», — говорится в сообщении полиции.
Как выяснил 5-tv.ru, автомобиль, на котором блогер и его девушка передвигаются в кадре, принадлежит некой Анастасии Ялковской. По данным на 2 августа, за машиной числится 68 неоплаченных штрафов на сумму 78,5 тысячи рублей. Всего же на авто было совершено более 400 нарушений ПДД, на общую сумму штрафов 619 тысяч рублей.
Сергей Косенко известен тем, что ведет на своем канале шоу «Три шага к чистому кэшу», на блогера подписаны пять миллионов человек. В ролике участвует его девушка по имени Илона.