ВИДЕО ⟩ Блогер-миллионник привязал возлюбленную к крыше авто и устроил заезд

Как поясняет блогер в кадре, заезд — это одно из заданий, которые они проходят вместе с возлюбленной. При этом их не пугает, что подобные действия могут считаться правонарушениями. К слову, опубликованным видео уже заинтересовались сотрудники московской полиции, начавшие проверку по нему.

«Сотрудники московской Госавтоинспекции инициировали проверку по факту видеоролика, размещенного в сети интернет, на котором на крыше движущегося автомобиля привязана девушка», — говорится в сообщении полиции.

Как выяснил 5-tv.ru, автомобиль, на котором блогер и его девушка передвигаются в кадре, принадлежит некой Анастасии Ялковской. По данным на 2 августа, за машиной числится 68 неоплаченных штрафов на сумму 78,5 тысячи рублей. Всего же на авто было совершено более 400 нарушений ПДД, на общую сумму штрафов 619 тысяч рублей.