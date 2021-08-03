ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Хотите возить корзину с продуктами по магазину на электросамокате? Вас выгонят так же, как и жителя Тарту!

Охранник сказал мне оставить корзину посреди овощного отела Prisma и покинуть магазин, потому что я возил корзину на собственном электросамокате, как делал это и раньше,

К счастью, ему не пришлось далеко идти, чтобы сделать покупки, ведь через дорогу находится магазин Selver, где он смог спокойно купить все необходимое.

Но что делать, если вы пришли в магазин с личным электросамокатом? В комментариях пользователи разделились. «Магазин не виноват и не несет ответственности за то, что изобрели самокаты, которые нельзя закрепить замком на специализированной парковке», - пишет один из них. Другой считает, что во время покупки важно обеспечить безопасность личного средства передвижения. «Я также не разрешаю своему ребенку оставлять самокат за дверью магазина. Его нельзя заблокировать замком, как велосипед. Кто гарантирует, что его никто не украдет?»