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ФОТО ГОДА ⟩ Зрители увидели, чем занимается олимпийский чемпион на трибуне, и никто не ожидал такого

Том Дейли ФОТО: Patrick B. Kraemer

Медалист разрушил предрассудки, доказав, что хорош не только в спорте, но и в рукоделии, пишет Лайф.

27-летний чемпион Том Дейли из Англии завоевал на Олимпиаде в Токио золотую медаль в синхронных прыжках в воду с десятиметровой высоты. Но зрителей покорили не только его спортивные умения. Во время соревнований по прыжкам среди женщин парня засняли на трибуне, где он спокойно вязал, сидя в маске.

Том так ловко управлялся со спицами, что привёл окружающих в восторг. Кадры быстро разлетелись по соцсетям, и пользователи с удивлением и восхищением писали, что талантливый человек действительно талантлив во всём. При этом некоторые отметили, что вязание — отличный способ справиться со стрессом во время спортивных состязаний.

ANTONIO BRONIC

 

Фото © Instagram / madewithlovebytomdaley

Фото © Instagram / madewithlovebytomdaley

Сам чемпион потом рассказал, что вязал свитер для французского бульдога, который живёт у его приятеля. А ранее признавался, что подобное занятие действительно помогало ему оставаться спокойным во время подготовки к Играм, пишет Daily Mail. У Тома даже есть отдельный аккаунт в Инстаграме, посвящённый его хобби, где можно увидеть спортсмена в одежде, сделанной собственными руками.

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