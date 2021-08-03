ФОТО ГОДА ⟩ Зрители увидели, чем занимается олимпийский чемпион на трибуне, и никто не ожидал такого
Медалист разрушил предрассудки, доказав, что хорош не только в спорте, но и в рукоделии, пишет Лайф.
Медалист разрушил предрассудки, доказав, что хорош не только в спорте, но и в рукоделии, пишет Лайф.
27-летний чемпион Том Дейли из Англии завоевал на Олимпиаде в Токио золотую медаль в синхронных прыжках в воду с десятиметровой высоты. Но зрителей покорили не только его спортивные умения. Во время соревнований по прыжкам среди женщин парня засняли на трибуне, где он спокойно вязал, сидя в маске.
ANTONIO BRONIC
Сам чемпион потом рассказал, что вязал свитер для французского бульдога, который живёт у его приятеля. А ранее признавался, что подобное занятие действительно помогало ему оставаться спокойным во время подготовки к Играм, пишет Daily Mail. У Тома даже есть отдельный аккаунт в Инстаграме, посвящённый его хобби, где можно увидеть спортсмена в одежде, сделанной собственными руками.