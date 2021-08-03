ФОТО ГОДА ⟩ Зрители увидели, чем занимается олимпийский чемпион на трибуне, и никто не ожидал такого

Сам чемпион потом рассказал, что вязал свитер для французского бульдога, который живёт у его приятеля. А ранее признавался, что подобное занятие действительно помогало ему оставаться спокойным во время подготовки к Играм, пишет Daily Mail. У Тома даже есть отдельный аккаунт в Инстаграме, посвящённый его хобби, где можно увидеть спортсмена в одежде, сделанной собственными руками.