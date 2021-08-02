Первый атлет-трансгендер на Олимпиаде выступил неудачно

В первой попытке она не смогла взять 120 кг, после чего перенесла вес на 125 кг, но два оставшихся подхода также завершились неудачно. Ее выступление не сопровождалось бурными овациями, как участие других спортсменок. А последняя попытка и вовсе вызвала небольшой смех. Как только стало ясно, что она выбыла из соревнований, некоторая часть зрителей покинула арену.