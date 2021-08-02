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Первый атлет-трансгендер на Олимпиаде выступил неудачно

Лаурель Хаббард - первая женщина-трансгендер в истории Олимпийских игр. ФОТО: Stanislav Krasilnikov

Первый атлет-трансгендер на Олимпиаде-2020 в Токио новозеландка Лорел Хаббард выбыла из борьбы в столице Японии в женских соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 87 кг. Она провалила все три попытки.

Лорел Хаббард не смогла показать силы в соревноаниях по тяжелой атлетике. Трансгендер выступила неудачно во всех трех попытках. ФОТО: Mickael Chavet

В первой попытке она не смогла взять 120 кг, после чего перенесла вес на 125 кг, но два оставшихся подхода также завершились неудачно. Ее выступление не сопровождалось бурными овациями, как участие других спортсменок. А последняя попытка и вовсе вызвала небольшой смех. Как только стало ясно, что она выбыла из соревнований, некоторая часть зрителей покинула арену.

Хаббард была Гэвином Хаббардом. Спортсменка сменила пол в 2012 году в возрасте 34 лет. В 2017 году Хаббард выиграла серебро чемпионата мира. Она стала первым трансгендером, принявшим участие в Олимпийских играх.

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