Джонни Депп одержал ключевую победу в судебном поединке против Эмбер Херд

Херд обещала выплатить $7 млн, полученных в процессе развода с Деппом, на благотворительность.

Нью-Йорский суд обязал Американский союз гражданских свобод обнародовать документы, подтверждающие пожертвования со стороны Херд, которые она должна была перевести на счет благотворительной организации.

Бенджамин Чу, адвокат Деппа, заявил, что актер очень доволен решением суда.

Адвокаты Деппа утверждают, что Херд лгала о пожертвовании всей суммы в пользу детского госпиталя в Лос-Анджелесе и Американского союза защиты гражданских свобод. Это в 2020 году могло повлиять на исход дела о клевете против британской прессы, которое Депп проиграл.

Ранее Деппу отказали в апелляции по иску к изданию The Sun о клевете.