ГАЛЕРЕЯ ⟩ Самые топовые звезды мировой эстрады на фестивале Lollapalooza

Lollapalooza - это ежегодный музыкальный фестиваль, проводимый в Чикаго, США. Фестиваль был основан в 1991 году Перри Фарреллом, который организовал зрелищный концерт в рамках прощального тура своей группы Jane's Addiction.

На фестивале выступили известные и малоизвестные группы жанра хэви-метал, альтернативного рока, панк-рока и хип-хопа.