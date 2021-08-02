ГАЛЕРЕЯ ⟩ Самые топовые звезды мировой эстрады на фестивале Lollapalooza
Популярный музыкальный фестиваль Lollapalooza прошел в Чикаго с 29 июля по 1 августа. На нем выступили звезды мировой величины.
Популярный музыкальный фестиваль Lollapalooza прошел в Чикаго с 29 июля по 1 августа. На нем выступили звезды мировой величины.
Lollapalooza - это ежегодный музыкальный фестиваль, проводимый в Чикаго, США. Фестиваль был основан в 1991 году Перри Фарреллом, который организовал зрелищный концерт в рамках прощального тура своей группы Jane's Addiction.
На фестивале выступили известные и малоизвестные группы жанра хэви-метал, альтернативного рока, панк-рока и хип-хопа.
В этом году на сцену вышли несколько крупных артистов. В список исполнителей вошли Майли Сайрус, Тайлер, Маршмелло, Пост Мэлоун, Foo Fighters, Стив Аоки, Кэш Кэш, Меган Сталлион и Оливер Хелденс.