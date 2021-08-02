ГОД ПОСЛЕ РОКОВЫХ СОБЫТИЙ ⟩ В Таллинне пройдет грандиозная премьера спектакля «Беларусь 2020»

Год назад, в августе 2020, в Белоруссии развернулись исторические события. Сотни тысяч жителей вышло на улицу чтобы выразить свое мнение после нечестных президентских выборов. О том, как разворачивались события в тот роковой месяц, расскажет спектакль Артема Гареева и Виктора Марвина «Беларусь 2020», основанный на пьесе беларуского драматурга Андрея Курейчика «Обиженные.Беларусь(сия)».
Только за первые 2,5 месяца с момента написания состоялось более 100 читок пьесы на 71 площадке более чем в 20 странах — Латвия, Литва, Польша, Украина, Россия, Швеция, Великобритания, Нидерланды, Венгрия, Гонконг, более 30 читок в Америке. Это первая постановка пьесы в Эстонии и специально для этого события пьеса также переведена и на эстонский язык.
Премьера спектакля состоится 9 августа, и приурочена к годовщине резонансных президентских выборов в Беларуси.
Проект являет собой синтез двух реальностей: документальной и художественной, где вымышленные сюжетные линии тесно переплетаются с фактологической действительностью.
Несмотря на то, что пьеса написана, что называется по горячим следам, авторы проекта предлагают посмотреть на события происходившие в Беларуси в августе 2020 с небольшой временной дистанции.
Спектакль начинается уже в тот момент, когда зритель пересекает порог театра, попадая в пространство-инсталляцию, где успевает получить целый ряд различных визуальных ощущений связанных с пьесой и происходящим в Беларуси во время последних президентских выборов.
Следующая часть спектакля проходит в малом зале Русского театра в абсолютной темноте, где с помощью технологии объемного звучания создаётся эффект присутствия, в котором зрителю предоставляется уникальная возможность «услышать Беларусь» создав в своем воображении собственную версию спектакля.