ГОД ПОСЛЕ РОКОВЫХ СОБЫТИЙ ⟩ В Таллинне пройдет грандиозная премьера спектакля «Беларусь 2020»

Только за первые 2,5 месяца с момента написания состоялось более 100 читок пьесы на 71 площадке более чем в 20 странах — Латвия, Литва, Польша, Украина, Россия, Швеция, Великобритания, Нидерланды, Венгрия, Гонконг, более 30 читок в Америке. Это первая постановка пьесы в Эстонии и специально для этого события пьеса также переведена и на эстонский язык.

Премьера спектакля состоится 9 августа, и приурочена к годовщине резонансных президентских выборов в Беларуси.

«Беларусь 2020» - проект Артема Гареева и Виктора Марвина, основанный на пьесе беларуского драматурга Андрея Курейчика«Обиженные.Беларусь(сия)» ФОТО: Промо

Проект являет собой синтез двух реальностей: документальной и художественной, где вымышленные сюжетные линии тесно переплетаются с фактологической действительностью.

Несмотря на то, что пьеса написана, что называется по горячим следам, авторы проекта предлагают посмотреть на события происходившие в Беларуси в августе 2020 с небольшой временной дистанции.

Спектакль начинается уже в тот момент, когда зритель пересекает порог театра, попадая в пространство-инсталляцию, где успевает получить целый ряд различных визуальных ощущений связанных с пьесой и происходящим в Беларуси во время последних президентских выборов.