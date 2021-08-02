КИНОБОМБЫ УИКЭНДА ⟩ ТОП-7: на какие фильмы жители Эстонии раскошеливались больше всего на прошлых выходных?

1. Лука

Зрители: 6 762.

Кассовые сборы: 38 726,96 €.

В прекрасном приморском городке на Итальянской Ривьере мальчик Лука проводит незабываемое лето, наполненное мороженым, пастой и бесконечными поездками на скутере. Вместе с ним эти приключения переживает его новый лучший друг, который на самом деле – морское чудовище из другого мира.

2. Круиз по джунглям

Зрители: 5 986.

Кассовые сборы: 41 400,72 €.

Отважная исследовательница дикой природы Лили Хоутон намерена отправиться в верховья Амазонки, чтобы найти легендарное дерево, которое – согласно преданиям южноамериканских индейских племен – обладает магическими целебными свойствами. Сопровождать Лили будут её утонченный брат Макгрегор и бесшабашный капитан круизного пароходика Фрэнк.

3. Kratt

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Кассовые сборы: 30 317,86 €.

Родители отвозят интернет-зависимых детей в деревню к бабушке знакомиться с настоящей жизнью. Дети ленятся работать и мастерят домового-обогатителя. Жизнь в поселке набирает новые обороты.

Детей оставляют у бабушки без смартфонов. Реальная жизнь кажется скучной, пока они не находят инструкции по созданию Кратта – волшебного существа, которое делает все, что говорит ему хозяин. Все, что им нужно сделать сейчас, это купить душу у дьявола...

4. Космический джем: Новое поколение

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Кассовые сборы: 9 586,88 €.

Чтобы спасти сына, знаменитый чемпион НБА отправляется в сказочный мир, где в команде мультяшек вынужден сражаться на баскетбольной площадке с цифровыми копиями знаменитых игроков.

5. Форсаж 9

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Кассовые сборы: 10 310,40 €.

«Форсаж 9» - девятая часть франшизы «Вселенная Форсаж», которой в этом году исполняется 20 лет. За эти годы фильмы франшизы собрали в мировом прокате более 5 миллиардов долларов.

Доминик Торетто (Вин Дизель) ведет спокойную жизнь вместе с Летти и своим сыном Брайаном, однако, они знают, что новая опасность всегда где-то рядом. В этот раз Доминику придется встретиться с призраками прошлого, если он хочет спасти самых близких. Команда снова собирается вместе, чтобы предотвратить дерзкий план по захвату мира, который придумал самый опасный преступник и безбашенный водитель из всех, с кем они сталкивались ранее. Ситуация усложняется тем, что этот человек – брат Доминика Джейкоб (Джон Сина, «Отряд самоубийц: Миссия навылет»), которого много лет назад изгнали из семьи.

6. Дети ночи

Зрители: 1 087.

Кассовые сборы: 7 839,79 €.

Молодежная комедия «Дети ночи» рассказывает о трех сестрах, в жизни каждой из которых наступил переломный момент. Лиис (Грете Конкси) только что окончила школу и поняла, что будущее с ее парнем может оказаться не такими уж светлым, как она думала. Старшая сестра Карин (Пирет Крумм), которая первой покинула родительское гнездо, старается выжить в современной женофобской деловой среде. Младшая из сестер, подросток Яне (Алисе Сиил), пытается устоять перед нажимом своей подружки-тусовщицы и остаться самой собой. Однажды ночью все тайны и переживания, в которых сестры не осмеливались признаться, выходят наружу. И когда утром они встречаются на пороге родительского дома, то понимают, что должны изменить свою жизнь, став взрослее и мудрее.

7. Клаустрофобы 2: Лига выживших

Зрители: 977.

Кассовые сборы: 7 001,68 €.

Шестеро незнакомцев, каждый из которых стал единственным победителем одного из смертельно опасных квестов, вновь оказываются в игре не по своей воле. Но прежние задания покажутся им сущим пустяком по сравнению с жуткими испытаниями, которые ожидают их на этот раз: игра стала еще опаснее и безжалостнее, а шансы на выживание стремятся к нулю.



