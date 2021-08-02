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ФОТО ⟩ Эстонский инстаблогер, бикини и лазурная вода солнечной Италии

Катри Катс ФОТО: Instagram

Инстаблогер и предприниматель Katrikats или Катри Пальм большую часть года живет на тропическом Бали, но теперь девушка решила открыть для себя Италию в качестве альтернативы.

К радости фанатов Пальм опубликовала в социальных сетях горячие кадры из Италии, где она наслаждается местными красотами! По традиции, на фото много обнаженного тела и совсем немного бикини!

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