ФОТО ⟩ Эстонский инстаблогер, бикини и лазурная вода солнечной Италии
Инстаблогер и предприниматель Katrikats или Катри Пальм большую часть года живет на тропическом Бали, но теперь девушка решила открыть для себя Италию в качестве альтернативы.
Инстаблогер и предприниматель Katrikats или Катри Пальм большую часть года живет на тропическом Бали, но теперь девушка решила открыть для себя Италию в качестве альтернативы.
К радости фанатов Пальм опубликовала в социальных сетях горячие кадры из Италии, где она наслаждается местными красотами! По традиции, на фото много обнаженного тела и совсем немного бикини!